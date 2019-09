Würzburger Kinderporno-Fall: Was wissen die Ermittler?

Zum aktuellen Stand der Ermittlungen im Würzburger Kinderporno-Fall will heute die Staatsanwaltschaft Bamberg die Öffentlichkeit informieren. Darüber hinaus soll Justizminister Georg Eisenreich (CSU) darüber sprechen, inwieweit der Gesetzgeber im Kampf gegen Kinderpornografie und darauf bezogene Hackerangriffe reagiert.

Würzburger Kinderporno-Fall: Was bisher geschah

Es war am Abend des 20. März 2019, als ein Spezialeinsatzkommando der Polizei im Würzburger Stadtteil Rottenbauer eine Privatwohnung stürmte. Der Überraschungseffekt ging auf: Die beiden miteinander verheirateten Männer, ein Erzieher und ein Logopäde, ahnten nichts. Deshalb erwischte das SEK den damals 37-jährigen Logopäden in flagranti, als er im Darknet mit kinderpornografischen Inhalten beschäftigt war. Der Verdacht, dass dieser Anschluss in Verbindung mit einem Pädophilen-Netzwerk steht, davon waren die Ermittler bereits länger ausgegangen.

Schnell zeigte sich, dass der 37-Jährige nicht nur Kunde der verbotenen Plattform war, sondern sie offenbar auch mit selbst gefilmten Kinderpornos belieferte. Umfangreiches Datenmaterial konnte die Polizei sicherstellen. Die Rede ist von rund einem Terrabyte.

Verdächtiger galt als renommierter Fachmann

Als Logopäde genoss der Tatverdächtige hohes Ansehen. Besonders im Bereich der Förderung von Kindern mit Behinderung galt Oliver H. als echte Kapazität. Soziale Einrichtungen vermittelten junge Patienten in seine Praxis. Er selbst therapierte aber auch auf Rezept in mindestens zwei Würzburger Kitas.

Schock für Eltern und Erzieherinnen

Eine Kita davon – im Stadtteil Heuchelhof – gilt seit fast 30 Jahren als Musterbeispiel für Integration. In dieser Einrichtung hatte der mutmaßliche Täter einen besonderen Vertrauten, denn sein Ehemann war als Erzieher in der Leitung tätig. Er ahnte angeblich nichts von den kriminellen Machenschaften seines Lebenspartners. Der Verdacht, es könne hier zu sexuellen Übergriffen gekommen sein, versetzte Eltern und Personal in einen Schockzustand.

SOKO stellt sich Herkulesaufgabe

Bereits am 22. März, nur zwei Tage nach Sicherstellung des umfangreichen Beweismaterials, gründete das Polizeipräsidium Unterfranken eine Sonderkommission. In enger Zusammenarbeit mit der Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg soll die Soko "01-2019“ die näheren Tatumstände der Sexualdelikte klären. Rund 50 Beamte werten seitdem Nackt-Fotos und Videos aus, mit dem Ziel, Opfer und Tatorte zu identifizieren.

Erste Fahndungserfolge

Nachdem der Beschuldigte Namen seiner Opfer preisgegeben hatte, konnten die Ermittler schließlich mehrere Personen und Tatorte zuordnen. Am 10. April stand demnach zweifelsfrei fest, dass der Logopäde in der Kita Vogelshof während der Einzeltherapie pornographische Videos angefertigt hatte. Seine Praxis konnte ebenfalls identifiziert werden. Anfang August erfuhr der Bayerische Rundfunk von einer betroffenen Mutter, dass noch eine weitere Würzburger Kita zu den Tatorten zählt. Beim Sportverein DJK Würzburg dagegen ist bislang kein Vorfall bekannt. Dort war der Logopäde als Übungsleiter für integratives Turnen aktiv.

Opferzahl im einstelligen Bereich

Bisher sprechen die Staatsanwaltschaft Bamberg und das Polizeipräsidium Unterfranken von einer einstelligen Opferzahl. Ob sich nach einem halben Jahr der Beweismittelsichtung daran etwas geändert hat, wird die Öffentlichkeit heute auf einer Pressekonferenz in Bamberg erfahren.