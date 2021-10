Würzburger Kiliansdom aus Lego wird im Museum am Dom ausgestellt

Mit Liebe zum Detail hat Reinhold Dukat aus Millionen von Lego-Steinen den Würzburger Kiliansdom nachgebaut. Das hat Dukat am Freitag (01.10.2021) im Würzburger Museum am Dom betont. Bis Ende des Monats können Passanten das Werk im Schaufenster des Durchgangs zwischen dem realen Kiliansdom und dem Museum am Dom bewundern. "Wir können nur erahnen, wie viel Einsatz in dem Projekt steht", würdigte Domdekan Jürgen Vorndran Dukats Arbeit. Die Fertigstellung des realen Kiliansdoms hat laut Vorndran 148 Jahre gedauert. Beim Modell ging das deutlich schneller: Dukat sagte, er habe ein Jahr lang sein Modell geplant und dann etwa ein dreiviertel Jahr fast täglich stundenlang an der Umsetzung gearbeitet. "Wie oft ich in dieser Zeit immer wieder nach Würzburg gefahren bin, um mir einzelne Details anzuschauen, habe ich nicht mitgezählt“, sagte der 73-Jährige aus Kitzingen.

Ehefrau gestaltete die Fensterscheiben

Auch die Innenausstattung des Doms, die Schönbornkapelle und die Sepultur hat der Rentner, der früher als Betriebswirt und Unternehmensberater tätig war, nachgebaut. Dabei flossen als künstlerische Freiheit auch einige Erkenntnisse ein, die er durch sein Seniorenstudium der Kunstgeschichte und Geschichte an der Uni Würzburg gewonnen habe. Um in den heimischen Räumen das Großprojekt, das neun Quadratmeter Grundfläche benötigt und bis zu 1,30 Meter hoch ist, überhaupt verwirklichen zu können, musste Dukat es in einzelne Bauabschnitte gliedern. "Ich musste immer schauen, wie ich den Anschluss hinbekomme und welche Größe ich für die Fensterteile wähle, damit alles harmonisch wird", so Dukat. Die Gestaltung der Fensterscheiben hat Dukats Gattin Gertrud übernommen.

Erstes Lego-Projekt: Würzburger Residenz

Der Dom ist bereits das zweite Projekt des Lego-Tüftlers. Um ihn errichten zu können, musste er das Modell der Würzburger Residenz zerlegen, das er zuvor aus den bunten Kunststoffsteinen errichtet hatte. Dieses Schicksal werde dem Modell-Dom erspart bleiben, betonte Gertrud Dukat beim Pressegespräch im Museum am Dom. Der Lego-Dom werde einen Platz im heimischen Keller finden. Für ein Nachfolgemodell hat Reinhold Dukat schon eine Idee: die Würzburger Festung – mit dem Marienberg, den Weinbergen und den Festungsmauern.