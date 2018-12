23.12.2018, 15:56 Uhr

Würzburger Kickers verlieren gegen Osnabrück

Der VfL Osnabrück geht in der 3. Liga als Tabellenführer in die Winterpause. Osnabrück blieb beim 2:1 bei den Würzburger Kickers zum 13. Mal in Folge ungeschlagen. Würzburg überwintert auf Tabellenrang 12.