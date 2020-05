Würzburger Kickers starten wieder in die Saison

Corona-Pandemie: Aktuelle Informationen zur Lage in Unterfranken finden Sie hier.

Nachdem die erste und zweite Bundesliga am kommenden Wochenende aus der Corona-Pause startet, geht es für die Drittligisten wie etwa die Würzburger Kickers erst am 26./27. Mai wieder los. Das hat der Deutsche Fußballbund (DFB) gestern Abend (11.5.) entschieden. Für die Würzburger Kickers heißt das jetzt also: Die umfassenden Hygienemaßnahmen umsetzen. Denn zunächst müssen alle Spieler auf das Coronavirus getestet werden, im Zweifelsfall solange, bis alle negativ getestet sind, um überhaupt mit dem Mannschaftstraining beginnen zu dürfen. Bereits seit dem 23. April ist Kleingruppentraining erlaubt, also Training in Vierergruppen.

Für die Kickers ein Kraftakt

Finanziell und organisatorisch bedeuten die Vorgaben für den Verein einen Kraftaufwand, sagt Daniel Sauer, Vorstandsvorsitzender der Kickers: "Das ist auch eine Frage des Wollens. Und wir machen das für die Zukunft und die Existenz der dritten Liga. Deshalb haben wir diese Fleißaufgabe angenommen." Eine Aufgabe, die der Verband gestellt hat. Ein Vereinssprecher ergänzt noch, dass man mit den Spielern im Gespräch sei und bisher keine Bedenken von deren Seite gekommen sei. Vielmehr seien diese froh, endlich wieder "ihren Beruf ausüben zu können" - sofern das eben gesundheitlich möglich sei.

Geisterspiele dürften weniger emotionsgeladen sein

Ohne Zuschauer erwartet Sauer, dass die Spieltage "nicht so emotionsgeladen" würden wie sonst. Trotzdem freue er sich, dass es wieder losgehe und die Saison dann am 30. Juni zu Ende gehe - auch, weil die neue Saison davon beeinflusst ist. "Es ist bestimmt leichter, dann wieder zu starten, wenn diese Saison jetzt normal bis zum Schluss ausgespielt werden kann."

Ein Stimmungsbild bei den Vereinen der Dritten Liga hatte ergeben, dass neben den Kickers noch neun weitere Vereine für die Fortsetzung des Spielbetriebs waren, acht dagegen. Zwei hatten sich enthalten.

