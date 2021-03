Würzburger Jugendzentren dürfen wieder öffnen

Wo sonst nahezu immer etwas los ist, herrschte seit Dezember 2020 Stille. Der Würzburger B-Hof musste schließen, wie alle anderen Jugendzentren in der Stadt. Auch sie waren vom Corona-Lockdown betroffen. Ab Montag dürfen die Jugendzentren in Würzburg wieder öffnen – vorausgesetzt es bleibt bei einer Sieben-Tage-Inzidenzrate unter 100. Wie die Stadt Würzburg mitteilt, können auf Basis der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung Angebote der Aus-, Fort- und Weiterbildung dann wieder in Präsenz stattfinden. Das Gleiche gilt für außerschulische Bildung.

Jugendliche müssen Mindestabstand einhalten

Dennoch wird es ein Neustart unter ungewohnten Voraussetzungen: Die Jugendlichen müssen einen Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten. Es gilt eine Maskenpflicht und ein Hygieneplan für feste Gruppen. Auch die Würzburger Familienstützpunkte können unter diesen Voraussetzungen wieder öffnen. "Wir sind sehr froh, schrittweise wieder unsere Präsenzangebote aufnehmen zu dürfen", wird Monika Kraft, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Jugend und Familie, in einer Mitteilung zitiert.

Jugendzentren haben aufsuchende Jugendarbeit verstärkt

Seit der Schließung der Jugendzentren waren deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt draußen unterwegs. Die sogenannte "aufsuchende Jugendarbeit" war oft die einzige Möglichkeit, um zu Jugendlichen Kontakt zu halten. Gleichzeitig versuchten die Jugendzentren über Internet Hilfe anzubieten. Das Jugendzentrum Zoom in der Lindleinsmühle zum Beispiel führte nach Angaben der Stadt ein Online-NBA-Turnier durch oder organisierte digitale Back- und Kochangebote.