Würzburger Johanniter helfen nach Explosion im Libanon

Seit der Explosion im Hafen von Beirut haben sich die hygienischen Zustände vor Ort deutlich verschlechtert. Die Corona-Infektionsrate steigt laut der Johanniter-Unfall-Hilfe im gesamten Libanon deutlich an. Ein Expertenteam der Johanniter ist nun in den Libanon gereist, um den Betroffenen nach der Explosion zu helfen. Darunter sind auch zwei Experten aus Würzburg.

Expertenteam verteilt Essen und gibt Workshops

Das Expertenteam verteilt Nahrungsmittelpakete und Bargeld an besonders betroffene Familien. Außerdem will das Team dabei helfen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Der Würzburger Arzt Gerald Ripberger hält daher Workshops zum Umgang mit Covid-19 in Flüchtlingscamps.

"Gerade in Camps besteht eine hohe Gefahr, sich mit dem Coronavirus zu infizieren", sagt Ripberger. Das beengte Wohnen, gemeinschaftlich genutzte Sanitäreinrichtungen und fehlende Test- und Nachverfolgungsmöglichkeiten würden die Verbreitung des Virus begünstigen. Außerdem herrsche oft Unkenntnis darüber, wie notwendig vorbeugende Maßnahmen seien. Das verschlimmere die Situation.

Hilfe ist trotz des Lockdowns möglich

Weil die Infektionsrate so stark ansteigt, haben die Behörden kürzlich einen 14 Tage langen nationalen Lockdown beschlossen. Trotz des Lockdowns kann sich das Expertenteam tagsüber weitgehend frei bewegen, heißt es von Johannitern. Alle Hilfsmaßnahmen seien vom Lockdown ausgenommen. "Die Menschen sind weiter auf Hilfe angewiesen", sagt der Würzburger Manfred Emmerling. Er ist Logistikkoordinator der Johanniter-Auslandshilfe . "Wir werden alles tun, um die Menschen zu unterstützen."