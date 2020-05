Würzburger Hochschule für Musik reagiert auf Kritik des ORH

Die Würzburger Hochschule für Musik (HfM) reagiert auf die Kritik des Obersten Rechnungshofs (ORH), dass Dozenten der Hochschule ihr Deputat nur unzureichend erfüllen würden. Der Würzburger HfM-Präsident Christoph Wünsch sagte dem Bayerischen Rundfunk, die Darstellung des ORH sei "arg vereinfacht".

Studierende seien immer wieder vorübergehend in anderen Städten

Es stimme zwar, dass während eines Semesters einzelne Deputate nicht vollständig erfüllt würden, das gehöre in einer Musikhochschule "aber zum Tagesgeschäft", denn: Immer wieder seien Studierende als Orchestermusiker gefragt und würden – manchmal auch kurzfristig – vorübergehende Engagements "als Full-Time-Job" in anderen Städten antreten.

In diesen Fällen käme es dann dazu, so HfM-Präsident Wünsch, dass Dozierende in einem Semester unter Deputat unterrichten – eben weil die Einzelstunden mit den vorübergehend abwesenden Studierenden ausfallen. Diese ausgefallenen Stunden würden dann aber im Folgesemester ausgeglichen.

Präsident der Hochschule: "Wir werden nachsteuern"

Zu der Kritik des ORH, dass mehr als die Hälfte der Lehrenden an der Würzburger HfM die Bestätigungen über ihre Lehre nicht oder mangelhaft erbringen würden, räumte Wünsch ein: Es könne sein, dass manche Kollegen – gerade solche, die seit vielen Jahren unterrichten – dies nicht mit der nötigen Sorgfalt tun oder "vergessen" würden. "Hier werden wir nachsteuern und tun das auch schon, seit ich Präsident bin", so Wünsch, der seit Herbst 2017 im Amt ist.

Schlechte Personalausstattung in der Verwaltung

Es sei aber wegen der schlechten Personalausstattung in der Verwaltung der Würzburger HfM schwierig, der Deputatsüberwachung in vollem Umfang nachzukommen. "Hier sind wir in der Personalabteilung viel zu dünn aufgestellt, das habe ich auch schon mehrfach angeprangert." Generell bescheinigt Wünsch den Lehrenden seiner HfM, "künstlerisch und pädagogisch beseelte Kollegen" zu sein. In vielen Fällen, so Wünsch, würden Kollegen wegen ihres großen Engagements sogar über ihr eigentliches Deputat unterrichten.

Sommersemester 2017 vom ORH geprüft

Wünsch ist seit Herbst 2017 Präsident der HfM, war aber im Sommersemester 2017, das vom ORH geprüft wurde, bereits gewählt und hat auch die Abschlussgespräche mit den Prüfern des Obersten Rechnungshofs geführt. Der ORH hat nun einen Ergänzungsband zum Jahresbericht 2020 vorgelegt. Darin kritisiert der ORH, dass an der Würzburg HfM von den 74 hauptberuflich Lehrenden 20 nicht die vorgeschriebene Lehrverpflichtung erfüllen würden.

Rechnungshof empfiehlt wirksamere Überwachung

Die nicht gehaltenen Unterrichtsstunden würden einem Wert von über 400.000 Euro in einem Studienjahr entsprechend. Der ORH empfiehlt deshalb, dass die Hochschulleitung die Erfüllung der Lehrverpflichtung wirksamer überwacht. Das derzeitige Verfahren gewährleiste nicht, dass die Hochschule ihre Personalkapazitäten voll auslastet.