Würzburger hilft in bosnischem Flüchtlingslager bei Bihac

Unterträgliches Leid - Emotionen schaltet er aus

Ganz in der Nähe schnürt Jonas im Lager der dortigen Hilfsorganisation Pakete mit je fünf Winterjacken, Pullovern und Decken. Eingewickelt in Folie lassen sie sich besser verteilen und bleiben trocken. Die Schlafsäcke aus Würzburg, sind schon verteilt – die wurden am dringendsten gebraucht. Das Leid der Menschen zu erleben, härtet den Würzburger aber nicht ab. Im Gegenteil: "Ich habe mich bewusst dafür entschieden, die Emotionen auszuschalten oder zumindest nur in einzelnen Momenten abends zuzulassen. Denn wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenken würde, wäre ich nicht mehr handlungsfähig.“

Menschen trotz Leid offen und herzlich

Mitte Januar ist er zurück in Würzburg. Die Corona-Quarantäne als Reiserückkehrer nimmt er gelassen. Doch auch mit Abstand: Was Jonas in Bosnien erlebt hat, lässt ihn nicht los: „Was mich unfassbar fasziniert ist, wie Menschen mit Situationen klar kommen. Wie sie nach monatelanger, jahrelanger Qual anderen Leuten offen und herzlich entgegen treten können - das fasziniert mich.“ Großen Respekt hat er vor den Helferinnen und Helfern, die das ganze Jahr über die Menschen in Lipa mit Essen, Kleidung und Medizin versorgen.

Zurück im Alltag zu sein, ist für den Musiker nicht leicht. Lange wird er aber nicht in Würzburg bleiben. Denn die nächste Hilfsfahrt ist schon geplant.