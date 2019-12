10.12.2019, 08:46 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Würzburger Hafen GmbH feiert 50. Geburtstag

Rund 1.000 Kreuzfahrtschiffe legen jährlich in Würzburg an. Der Flusstourismus brummt in der Mainstadt. Doch der Hafen umfasst längst nicht nur die Anlegestellen in der Innenstadt. Nun feiert die Betreibergesellschaft ihr 50-jähriges Bestehen.