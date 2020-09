Würzburger Gymnasium muss wegen Corona-Fällen schließen

Wegen zwei bestätigten Corona-Infektionen bleibt das Würzburger Röntgen-Gymnasium bis einschließlich Mittwoch geschlossen. Eine Lehrkraft und ein Schüler oder eine Schülerin wurden positiv auf Corona getestet. Außerdem gibt es an der Schule mehrere symptomatische Verdachtsfälle.

Mobiles Testzentrum vor dem Würzburger Dallenbergbad

Das Gesundheitsamt Würzburg will nun alle Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte des Gymnasiums testen. Speziell dafür wird auf dem Parkplatz des Würzburger Dallenbergbades ein mobiles Testzentrum errichtet. Die Regierung von Unterfranken hat eine Firma beauftragt. Sie soll die benötigte Infrastruktur bereitstellen, die Tests durchführen und die Laborauswertungen initiieren.

Corona-Tests bei 850 Personen

Nach Angaben von Paul Justice, zuständig für das Testmanagement von Stadt und Landkreis Würzburg, müssen insgesamt rund 850 Personen, die das Röntgen-Gymnasiums besuchen, getestet werden.

Bayernweit ist das Gymnasium nicht die einzige Schule, die wegen Corona-Infektionen vorerst geschlossen bleibt. Unter anderem auch an einer Realschule im Landkreis Deggendorf fällt der Unterricht zunächst aus. Eine Mittelschule in Furth im Wald im Landkreis Cham musste vergangene Woche die Schülerinnen und Schüler ebenfalls nach Hause schicken. In verschiedenen anderen Städten, auch in Unterfranken, wurden bereits Klassen wegen Corona-Infektionen unter Quarantäne gestellt.

Stadt Würzburg verschärft Kontaktbeschränkungen

Wegen den zuletzt steigenden Corona-Zahlen, hat die Stadt Würzburg die Corona-Beschränkungen noch einmal verschärft. Durften bislang maximal zehn Personen gemeinsam unterwegs sein, gilt ab heute eine maximale Gruppengröße von fünf Personen. Ausgenommen von der Regelung sind Personen, die zum eigenen Hausstand gehören sowie Lebenspartner oder Familienangehörige, die einem anderen Hausstand angehören.