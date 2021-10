Würzburger Gesundheitsamt stellt Kontaktverfolgung bei Clubs ein

Es wird kälter, das alltägliche Leben verlagert sich mehr und mehr in Innenräume und auch dadurch stecken sich nun wieder mehr Menschen mit Corona an. Die Fallzahlen und die Inzidenzwerte steigen. Daraus hat das Würzburger Gesundheitsamt jetzt Konsequenzen gezogen: Die Kontakt-Nachverfolgung wird priorisiert, das heißt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich in erster Linie um besonders gefährdete Gruppen.

"Vulnerable Personen" statt jüngere Club-Besucher

Folge dieser Priorisierung ist, dass das Gesundheitsamt vorerst die Nachverfolgung der Corona-Kontakte in Clubs und Diskotheken eingestellt hat. Das bestätigt das Landratsamt Würzburg auf Anfrage von BR24. Zuvor hatte die "Main-Post" darüber berichtet.

Wegen der starken Zunahme der Fallzahlen sei es nach Angaben des Landratsamtes nicht mehr möglich alle Besucher von Clubs und Diskotheken zu informieren. Demnach sollen nun vor allem "vulnerable Personen" über mögliche Corona-Kontakte informiert werden, also besonders gefährdete Menschen. In Clubs wiederum halten sich überwiegend jüngere Menschen auf. Eine "nicht-vulnerable Gruppe" – aus Sicht des Landratsamts.

Zahlreiche Corona-Infektionen bei Feiernden

Das neue Vorgehen des Gesundheitsamts sei eine Reaktion auf die ersten Partywochenenden in Würzburg. In den vergangenen Wochen gab es nach Angaben des Landratsamts insgesamt 140 positive Corona-Fälle, die auf Clubs zurückzuführen sind. 4.000 SMS zur Nachverfolgung habe das Gesundheitsamt deshalb verschicken müssen. Auf Dauer führe das zu einer Überlastung, sagt eine Sprecherin des Landratsamtes: "Man muss die vorhandenen Kräfte anders einsetzen."

Dass es auch unter jungen Erwachsenen schwere Corona-Verläufe geben kann, darüber sei man sich bewusst, heißt es weiter. Aber: "Wer einen Club, eine Disco oder ähnliche Lokalität besucht, muss damit rechnen, dass er sich infizieren kann", so die Argumentation des Gesundheitsamtes.

Weiterhin Corona-Auflagen für Clubs und Discos

Weiterhin gültig bliebe die Pflicht zu einer Kontaktdatenerfassung an den Eingängen, beispielsweise über die Luca-App. Genauso ändere sich nichts an der bisherigen Praxis, dass nur solche Besucher in Clubs dürfen, die geimpft, genesen sind oder ein negatives PCR-Testergebnis vorweisen können ("3G-Plus").

Die Sieben-Tage-Inzidenzrate ist in den vergangenen Tagen in Stadt und Landkreis Würzburg deutlich gestiegen. Das Stadtgebiet liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) aktuell bei einem Wert von 154,4, der Landkreis bei 127,8. Vor einer Woche lag die Stadt bei 90,58, der Landkreis bei 58,39.