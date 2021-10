Würzburger Gericht: Schüler dürfen Corona-Test nicht auswählen

Ein zwölfjähriger Schüler und seine dreizehnjährige Schwester haben sich mit einem Eilantrag an das Verwaltungsgericht in Würzburg gewandt. Sie besuchen gemeinsam ein Gymnasium und müssen dort drei Mal die Woche einen Corona-Test durchführen, um am Präsenzunterricht teilzunehmen. So schreibt es die 14. Bayerische Infektionsschutzverordnung vor. Die Schule bietet laut den Antragstellern Corona-Selbsttests per Nasenabstrich an. Doch damit hätten die beiden Gymnasiasten Schwierigkeiten. Sie wollten deshalb gerichtlich erreichen, dass Tests per Speichelprobe eingeführt werden.

Begründung der Antragsteller

Die Begründung der Antragsteller ist, dass sie Angst vor der Probeentnahme per Nasenabstrich haben, so das Gericht in einer Mitteilung. Zudem seien die beiden häufig durch Nasenbluten beeinträchtigt und der Zwang zu solch einem Test führe zu einer Abneigung gegen den Schulbesuch. Bislang hätten die beiden regelmäßig speichelbasierte PoC-Antigentest von einem externen Anbieter an der Schule abgegeben. Doch da die Gültigkeit von 48 Stunden auf 24 Stunden reduziert wurde, sei dieser Weg nicht mehr zumutbar.

Würzburger Gericht: Alternativen zum Test vorhanden

Das Gericht lehnte den Antrag ab, weil die beiden Gymnasiasten sich alternativ zum Präsenzunterricht für Distanzunterricht beziehungsweise Distanzlernen entscheiden können. Zudem sei es weiterhin möglich, einen PCR- oder PoC-Antigentest extern in einem Testzentrum, beim Arzt oder in einer Apotheke durchführen zu lassen. Darüber hinaus bestehe für die Antragsteller die zusätzliche Möglichkeit, einen Test in der Schule durch eine für Jugendliche ab 12 Jahren zugelassene Impfung zu vermeiden.

Beschwerde über Entscheidung möglich

Außerdem weist das Gericht darauf hin, dass Tests über die Schule zur Verfügung gestellt und dort verwendet werden müssen. Ein von Schülerseite auf eigene Kosten durchgeführter Test widerspreche dieser Bestimmung und sei auch vom Lehrpersonal schwer auf Genauigkeit zu überprüfen. Gegen die Entscheidung ist eine Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof möglich.