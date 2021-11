Würzburger Gartenamt startet mit Aufwertung der Mainkaipromenade

Die Bauarbeiten an der Würzburger Mainkaipromenade haben begonnen. Nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegszeit bietet sich mit dem freigelegten Hafenareal die einmalige Chance, einen bisher unbekannten barocken Schatz für die nächsten Generationen zu sichern und behutsam in Szene zu setzen. "Die freigelegte Bootsrampe ist schon an sich bemerkenswert. Die besondere Bedeutung des Ensembles erwächst jedoch aus der Kombination eines Funktionsbauwerkes – der Bootsrampe – mit einem auf Repräsentation ausgelegten exquisiten Aufsichtspavillon", so Gartenamtsleiter Helge Grob.

Erster Abschnitt bis zum Winter

In einem ersten Schritt wird der nördliche Teil der Mainkaipromenade überarbeitet. "Uns ist es ein großes Anliegen, die Arbeiten in diesem Bereich noch über den Winter abzuschließen, um die Beeinträchtigungen während der Schönwetterphasen im Frühjahr und Sommer so gering wie möglich zu halten", sagte Bürgermeister Martin Heilig. Bei der Aufwertung der Mainkaipromenade arbeiten die Maurer- und die Azubikolonne des Gartenamtes Hand in Hand. Momentan brechen Mitarbeiter des Gartenamtes die unmittelbar an die Hafenmauer angrenzenden schmalen Betontröge ab. Durch den Wegfall der Betontröge lädt zukünftig die gesamte Hafenmauer zum Verweilen ein.

Neues Pflaster an der Promenade

Im Anschluss werden die das Areal strukturierenden Bänder aus Mosaikpflaster in Stand gesetzt. Diese sind stellenweise beschädigt oder abgesackt. Schließlich wird der vielfach geflickte und in die Jahre gekommene Asphaltbelag erneuert. Die seinerzeit sehr hochwertige und attraktive Mainkaipromenade entstand vor rund 50 Jahren. Eine besondere Herausforderung ist die angrenzende Grünfläche. Sie ist seit Jahren stark verunkrautet, stellenweise niedergetreten und zu einer großen Freilufttoilette verkommen. "Mit der Aufwertung der Promenade und dem Abbrechen der an die Hafenmauer angrenzenden Betontröge versuchen wir, dies etwas zu reduzieren“, so Grob.

Neue Bepflanzung geplant

In der Grünanlage selbst sieht der Gartenamtsleiter vier neue Bäume vor. Zudem wird ein größerer Abschnitt versuchsweise mit neuen Stauden üppig bepflanzt. Danach ist die Instandsetzung des kürzlich freigelegten barocken Hafenareales geplant. Die Leitlinien des Gartenamtes für die Instandsetzung des barocken Hafenareales lassen sich mit Freilegen, Sichern und behutsam Ergänzen zusammenfassen. Freigelegt wird der sehr qualitätvolle barocke Aufsichtspavillon. Dadurch entsteht vor dem Bauwerk ein großzügiger Platz mit einem grandiosen Blick auf die Festung, das Käppele und die alte Mainbrücke.

Behutsame Arbeit an alten Steinen

Gesichert wird die barocke Bausubstanz, wie die Natursteinblöcke und -beläge sowie die Metallklammern und Befestigungsringe. Hierbei ist es für den Gartenamtsleiter ein großes Anliegen die Narben der Zeit zu erhalten. "Steine müssen Geschichten erzählen können“, so Grob. Schließlich sollen fehlende Steine behutsam ergänzt werden. Im Zuge der Arbeiten ist auch die Verlegung von drei Leitungen, die momentan noch das Areal queren, wie auch das Versetzen eines Schachtes vorgesehen. Hierfür laufen momentan die Vorabstimmungen. Das weitere Vorgehen ist vom Eingang der Spenden und Zuwendungen abhängig.

Stadt braucht Spenden für Bauprojekt

Das Gartenamt greift auf einen erfahrenen Spezialisten für Denkmalpflege zurück, der ein feines Gespür für die barocke Bausubstanz besitzt. Für die Instandsetzung des Überraschungsfundes barockes Hafenareal ist das Gartenamt auf Spenden von Vereinen, Stiftungen und aus der Bürgerschaft angewiesen. Die im aktuellen Haushalt eingestellten Mittel in Höhe von 66.000 Euro reichen lediglich für die vorbereitenden Arbeiten, wie die Verlegung von drei Leitungen und eines Schachtes sowie die Sicherung des freigelegten Überlaufkanales. Insgesamt fehlen dem Gartenamt 174.000 Euro.