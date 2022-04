Würzburger Frühjahrsvolksfest: Maskenpflicht bleibt teilweise

Die 2G- oder 3G-Regeln entfallen, FFP2-Maskenpflicht und Corona-Tests bleiben - aber nur noch für bestimmte Bereiche. Seit Sonntag gelten auch in Bayern gelockerte Corona-Regeln. Eine Maskenpflicht kann aber auch weiterhin bestehen beziehungsweise verordnet werden. So wurde am Wochenende auf dem Würzburger Frühjahrsvolksfest in bestimmten Bereichen weiterhin Maske getragen.

Zum Artikel "Würzburger Frühjahrsvolksfest beendet Corona-Volksfestpause"

Schausteller: Besucher teils verärgert über Maskenpflicht

"Bei uns besteht noch die Maskenpflicht, weil bei uns im Innenraum die Stadt Würzburg das weiterhin vorschreibt. Dient ja auch dem Schutz unserer Mitarbeiter, aber natürlich merken wir, dass die Kunden sehr dagegen sind", sagt Schausteller Sven Stäger, der auf dem Frühjahrsvolksfest eine Geisterbahn betreibt. Die Leute hätten zum Teil aggressiv reagiert, als man sie auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hingewiesen habe.

Kein 3G aber Maskenpflicht im Festzelt

Die Schausteller haben sich mit der Stadt Würzburg abgesprochen. Im Festzelt hat Betreiber Michael Hahn zwar die 3G-Regel aufgehoben, ohne Maske kommen die Besucher hier aber nicht rein. Einige werden deshalb am Eingang abgewiesen. Später am Nachmittag verteilt die Security OP-Masken an die Besucher, die ihre Maske nicht dabei haben, aber trotzdem rein wollen. Dieses Angebot wird gerne angenommen. "Wenn jemand will, dass ich Maske trage, dann mache ich das wie bisher auch, ich habe kein Problem damit. Wieso soll ich mich aufregen oder einen Aufstand bauen, einfach akzeptieren und gut ist es", sagt ein Festzelt-Besucher.

Maske tragen als freiwillige Entscheidung

Auch im Lach- und Freuhaus von Eugen Distel mussten bislang Masken getragen werden, seit Sonntag gilt das nur noch freiwillig – auch wenn das Schild am Eingang noch das Gegenteil behauptet. "Ich habe jetzt gelockert, weil die Räume hinten und vorne viel Freiraum haben, zum Beispiel mit dem Balkon nach draußen", so Betreiber Eugen Distel. Die meisten Besucher freut das. Doch im Vergleich zum Eröffnungswochenende, an dem bei traumhaften Frühlingswetter schätzungsweise 39.000 Besucher auf den Festplatz drängten, tragen an diesem Sonntag sichtbar mehr Menschen auch wieder eine Maske im Freien. "Weil hier Tausende von Leuten sind, die Zahlen sind hoch und die Krankenhäuser sind am Limit. Wir haben jetzt zwei Jahre Maske getragen und haben es überlebt. Ich wundere mich, dass die anderen Leute die Maske alle abnehmen", sagt eine Volksfest-Besucherin. Auch die Stadt Würzburg hält die Besucher auf Plakaten weiter dazu an, bei größeren Menschenansammlungen eine Maske aufzusetzen.