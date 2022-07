Würzburger Friedenspreis für Geschichtswerkstatt Aub

Die "Geschichtswerkstatt Alfred Eck der Stadt Aub" hat den 28. Würzburger Friedenspreis erhalten. Die Verleihung der mit 3.000 Euro dotierten Auszeichnung fand am Sonntagvormittag statt. Mit der Ehrung will das Komitee das Engagement der Geschichtswerkstatt Aub für die historische Aufarbeitung der mutigen Tat von Alfred Eck am Ende des Zweiten Weltkriegs würdigen.

Alfred Eck: 1945 in Aub erhängt

Alfred Eck wurde am 7. April 1945 auf dem Marktplatz in Aub im Landkreis Würzburg erhängt somit zum Opfer von NS-Terror. Der Soldat war zuvor auf die anrückende US-Armee zugegangen, um den heutigen Stadtteil Baldersheim vor Beschuss zu bewahren. Der Ort blieb dadurch weitgehend unzerstört.

Während die einen in ihm einen Helden sahen, betrachten ihn andere als Verräter und Deserteur. Auch noch Jahre nach Kriegsende. Bei einer Gedenkveranstaltung im April 2021 – genau 76 Jahre nach der Hinrichtung Alfred Ecks – hat die Stadt schließlich eine Gedenktafel am Hinrichtungsort eingeweiht: "Zum Gedenken an Alfred Eck – Opfer von NS-Terror und Willkür".