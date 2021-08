Würzburger Forscher lösen Rätsel um Corona-Wirkstoff

Der Wirkstoff "Molnupiravir" gibt an SARS-Cov-2 Erkrankten Anlass zur Hoffnung: In vorläufigen Studien zeigte sich, dass der Wirkstoff das Virus bei seiner Vermehrung regelrecht ausbremst. Forschende am Göttinger Max-Planck-Institut (MPI) für biophysikalische Chemie und der Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg haben sich den Wirkstoff auf molekularer Ebene genauer angeschaut.

"Molnupiravir" verwirrt das Corona-Virus

Die Forscherinnen und Forscher konnten aufzeigen, dass "Molnupiravir" RNA-Bausteine in das Erbgut des Virus einschleust. Wird das Erbgut dann weiter vermehrt, entstehen im Virus fehlerhafte RNA-Kopien. Der Erreger kann sich dann nicht mehr ausbreiten. Molnupiravir kann zudem ganz einfach geschluckt werden. Erst mit der Verdauung, im Stoffwechsel, wird das Medikament aktiviert. Körperzellen nehmen das Mittel auf und wandeln es dann in RNA-ähnliche Bausteine um, die dann das Virus bei seiner Vermehrung behindern.

Wirkstoff könnte auch bei Bekämpfung anderer Viren helfen

"Mit dem Wirkstoff ließe sich möglicherweise ein ganzes Spektrum von viralen Erkrankungen behandeln", sagt Claudia Höbartner, Professorin für Chemie an der JMU: "Molnupiravir hat viel Potenzial." Zurzeit befindet sich der vielversprechende Wirkstoff in der letzten Entwicklungsphase (Phase III), in der er an einer großen Zahl von Patientinnen und Patienten erprobt wird. Ob Molnupiravir wirklich sicher ist und als Medikament zugelassen werden kann, wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte bekannt. Die US-Regierung ist jedenfalls optimistisch: Sie hat sich bereits rund 1,7 Million Dosen im Wert von über einer Milliarde Dollar gesichert. Hersteller ist Merck & Co. Inc. (MSD) mit Sitz in Kenilworth, NJ, USA.