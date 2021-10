Würzburger forschen zu psychischen Folgen von Verkehrsunfällen

Täglich kracht es auf Bayerns Straßen, allein 345.000 Mal im vergangenen Jahr. Was bleibt nach vielen Verkehrsunfällen, ist nicht nur ein Haufen Schrott und im besten Fall ein paar Kratzer. Oft haben Unfallopfer auch mit psychischen Problemen zu kämpfen. Genau damit beschäftigen sich derzeit Forscherinnen und Forscher von der Uni Würzburg.

Studie: Jeder Vierte hat nach Unfall psychische Probleme

Laut einer Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) leidet jeder vierte der befragten Schwerverletzten unter psychischen Beeinträchtigungen wie Angst, Depression oder einer posttraumatischen Belastungsstörung. Sie meiden bestimmte Situationen oder Strecken, reagieren unsicher im Straßenverkehr, können sich nur noch eingeschränkt bewegen. Im schlimmsten Fall entwickeln sie Fahrphobien und trauen sich gar nicht mehr ins Auto zu steigen.

"Das sind Folgen, die vor allem die Betroffenen in ihrem täglichen Leben sehr stark einschränken können. Vor allem, wenn das eben Menschen sind, die bis dahin auf ihr Auto im Alltag angewiesen waren und das auch über alle Wetter- und Verkehrslagen hinweg waren. Das heißt, da entsteht dann ein sehr hoher persönlicher Leidensdruck", sagt Franziska Epe, Psychologin an der Universität Würzburg. Sie betreut die Teilnehmer der Studie, die das Würzburger Institut für Verkehrswissenschaften (WIVW) in Veitshöchheim im Auftrag der Bundesanstalt für Straßenwesen durchführt.

Onlinebefragung und Situationen auf der Straße

Ziel der Studie ist es, den Betroffenen wieder zu mehr Sicherheit und Mobilität zu verhelfen, also angstfrei Auto zu fahren. In einer kurzen Onlinebefragung beantworten die Teilnehmer Fragen zum Unfallgeschehen und zum psychischen Wohlbefinden nach dem erlebten Unfall. Im Anschluss folgt ein längeres Gespräch mit der Studienpsychologin, auch zur psychischen Belastung im Alltag. Dann wird es ernst für die Teilnehmer: Mit einem Fahrlehrer und einer Psychologin des WIVW geht es hinters Steuer und auf die Straße. Die Strecke ist dabei so konzipiert, dass sie möglichst viele Verkehrssituationen abbildet.

Würzburger Forscher untersuchen Fahrverhalten und Mobilität

Generell beschäftigt sich die Studie der Würzburger Forscher spezifisch mit dem Fahrverhalten der Probanden und mit der Mobilität, wie Markus Tomzig vom WIVW erklärt. "Es gibt schon andere Studien, die ein bisschen andere Bereiche abdecken, aber keine Studie, die eben dieses spezifische Thema aufgreift, wie wirkt sich ein Unfall spezifisch auf das psychische Wohlbefinden aus und wie wirkt sich dieses psychische Wohlbefinden beziehungsweise die Unfallerfahrung auf das Fahrverhalten aus", so Tomzig.

Ziel: Hilfs- und Beratungsangebote bündeln und verbessern

Die Ergebnisse der Studie sollen vor allem dazu beitragen, die Hilfs- und Beratungsangebote zu verbessern. Denn Therapieplätze sind generell schon Mangelware, besonders im ländlichen Raum. Internetseiten wie "Hilfefinder.de", die das BASt und die Verkehrsunfall-Opferhilfe-Deutschland e.V. (VOD) vor zwei Jahren ins Leben gerufen haben, sollen Hilfsangebote bündeln. Doch das reiche nicht, kritisiert der Selbsthilfeverband der Unfallopfer in Bayern. Dazu komme, dass Versicherungen die psychischen Folgen nicht immer als solche anerkennen und mögliche Therapiekosten nicht tragen wollten.

Die Frage der Zuständigkeit, speziell bei Unfällen, sei oft schwierig – vor allem für Betroffene, die in dieser Zeit keine Behandlung erhalten, so Franziska Epe von der Uni Würzburg: "Wir haben schon sehr viele Argumente dafür, weshalb das Versorgungsangebot ausgebaut werden sollte. Wir hoffen, dass noch mehr Argumente dann hoffentlich auch noch mehr bewirken bei denjenigen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, die dann handeln und zum Beispiel die Versorgungsschlüssel neu berechnen können und bedarfsgerecht wirklich auch abdecken können."

Psychische Belastung wird oft nicht erkannt

Dabei erkennen Unfallopfer oder Unfallbeteiligte mögliche Symptome oft selbst nicht, oder sie gestehen es sich nicht ein, dass dringender Behandlungsbedarf besteht. Aus Angst vor Stigmatisierung oder durch das Erlebte abgewertet zu werden. Auch in der Primärversorgung, etwa im Krankenhaus oder in der Hausarztpraxis, erkennen die Behandelnden psychische Belastungen nicht immer in vollem Ausmaß und voller Tragweite. Die Würzburger Studie soll auch dazu beitragen, die Teilnehmer besser zu verstehen und dementsprechend anhand der Ergebnisse individuelle Verbesserungen für sie abzuleiten.

Probanden für die Studie gesucht

Nachdem die meisten Unfälle glücklicherweise jedoch glimpflich ausgehen, ist es für die Würzburger Forscher nicht so leicht, Teilnehmer für die Studie zu finden. Insgesamt suchen sie 80 Personen, von denen 40 einen schweren Verkehrsunfall in den letzten 18 Monaten erlebt haben müssen. Schwer bedeutet in diesem Fall, dass entweder ein Fahrzeug so schwer beschädigt wurde, dass es abgeschleppt werden musste, oder dass eine Person – es muss nicht der Teilnehmende selbst sein – bei dem Verkehrsunfall verletzt wurde. Die Personen müssen einen Führerschein besitzen, zwischen 18 und 70 Jahre alt sein und ansonsten aber auch am alltäglichen Straßenverkehr teilnehmen. Interessierte können sich online, unter www.wivw.de/unfallfolgen, oder per E-Mail (unfallfolgen@wivw.de) anmelden.