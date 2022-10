Würzburger Förderzentrum trauert Unterstützerin Barbara Stamm

Nach dem Tod von Barbara Stamm trauert auch das Förderzentrum für körperliche und motorische Entwicklung in Würzburg. Dort leben Menschen mit schwersten körperlichen Beeinträchtigungen. Auch für sie hat sich Barbara Stamm eingesetzt, sie lagen ihr besonders am Herzen.

Und deshalb weht auch am Förderzentrum die Fahne auf Halbmast, was gar nicht so einfach war, erklärt Hausmeister Gerhard Krause: "Weil wir ja eigentlich offiziell kein Regierungsgebäude sind und bei Trauer nicht beflaggen. Das ist die Ausnahme." Man habe extra in Handarbeit die Fahne gekürzt und einen Trauerflor angebracht.

Regelmäßig im Förderzentrum zu Besuch gewesen

Doch Krause weiß, dass Barbara Stamm dem Förderzentrum für körperliche und motorische Entwicklung in Würzburg sehr verbunden war. Sie sei regelmäßig dort gewesen und habe die Einrichtung in seinem Anliegen für behinderte Menschen immer unterstützt. Deshalb sei es auch wichtig, mit der Trauerbeflaggung an Stamm zu erinnern.

Stamm als treibende Kraft

Auch Schulleiterin Karin Baumgärtner ist der Meinung, dass Barbara Stamm fehlen wird. "Ich glaube, dass sie wirklich einen sehr großen Anteil hatte an so vielen Dingen, die hier in Würzburg und in ganz Bayern geschehen sind", sagt Baumgärtner. Vor allem auch für das Würzburger Förderzentrum: Stamm sei eine treibende Kraft gewesen, für viele Dinge, die die Träger alleine nicht geschafft hätten. Eine politische Fürsprecherin für Dinge, die so notwendig sind, für die Hilfe für behinderte Menschen.“

Lehrer und Schüler nehmen Abschied

Auch die Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler im Förderzentrum erinnerten nicht zuletzt deswegen heute an Barbara Stamm. So wurden unter anderem Bilder zum Abschied gemalt. "Da habe ich eine Friedenstaube gemalt, weil das passt zur Frau Stamm. Dazu habe ich auf Englisch geschrieben: Danke für ihre Hilfe", beschreibt einer der Schüler. "Ich habe noch einen Regenbogen dazu gemalt und ihren Grabstein mit einer Krone, weil sie stark war", ergänzt ein weiterer.