Würzburger Flugsportclub: Neuer Flieger verursacht weniger Lärm

Der Flugsportclub Würzburg (FSCW) hat sein neues Schleppflugzeug für Segelflieger offiziell vorgestellt. Der Ultraleicht-Flieger soll deutlich leiser sein als das bisherige Modell. Zu der Anschaffung kam es unter anderem, weil sich seit Jahren Anwohnerinnen und Anwohner in den Maintalgemeinden rund um den Würzburger Flugplatz Schenkenturm über Ruhestörungen beklagt haben. Ralf Petzold von der Bürgerinitiative "Leiser" beschreibt es so: "Die Hauptprobleme waren an Sonn- und Feiertagen, wenn man im Sommer im Garten sein wollte, aber dann ungefähr alle zehn Minuten eine alte Knatterkiste über die Gärten geflogen ist."

Keine Ruhestörung mehr durch das neue Flugzeug

Michael Hoffmann, der Vorsitzende des Flugsportclubs Würzburg, kann die Beschwerden sogar nachvollziehen: "Es ist eigentlich immer ein großer Disput zwischen den Flugplätzen und den Leuten, die an den Flugplätzen wohnen. Es ist einfach Lärm, wenn die Flieger starten und landen." Aber mit dem neuen Schleppflugzeug hat sich das laut Hoffmann geändert. "Wir haben, seitdem wir die neue Maschine haben, bereits 330 Schlepps gemacht und keine einzige Beschwerde gehabt." Sonst sei es üblich, dass sich jedes Wochenende jemand telefonisch beim Verein beschwere.

Hoffmann: "Das neue Flugzeug ist halb so laut"

Auch der Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) ist der Meinung, dass es eine deutliche Veränderung gibt. "Das Flugzeug fliegt ja schon seit einigen Wochen und es ist spürbar leiser geworden. Es gehen keine Beschwerden mehr bei der Stadt ein", so Schuchardt. Die Lärmemissionen mit dem neuen Flieger sind laut Hoffmann um 9,5 Dezibel geringer. Der Vereinsvorsitzende betont: "Zehn Dezibel weniger entspricht ungefähr einem Halbieren der Lautstärke. Man kann also sagen, das neue Flugzeug ist halb so laut wie das Alte."

Die Maintalgemeinden haben sich an der Finanzierung beteiligt

Insgesamt hat die Anschaffung des neuen Schleppflugzeugs rund 160.000 Euro gekostet. Finanziert wurde der Flieger zur Hälfte vom Flugsportclub und zur anderen Hälfte von den Gemeinden Veitshöchheim und Margetshöchheim sowie der Stadt und dem Landkreis Würzburg. Thomas Ort vom Bürgerverein Unterdürrbach freut sich darüber. "Es war auf jeden Fall eine sehr gute Investition. Auch wenn es schwierig war, weil es laute Stimmen gab, die dagegen waren, kommunale Steuergelder in einen privat geführten Flugsportclub zu investieren. Aber es ging bei der Sache nicht um die Investition in einen Flugsportclub, sondern um die Bevölkerung. Von daher war das ein enorm wichtiges Projekt", meint Ort.

Bürgerinitiative wünscht sich ein angepasstes Flugverhalten

Ralf Petzold von der Bürgerinitiative "Leiser" wünscht sich, dass sich in Zukunft nicht nur die Maschine bewährt, sondern auch das Flugverhalten angepasst wird. "Wie man landet und startet, ist eine Sache, bei der man viel beeinflussen kann. Die Leute in der Umgebung sollten dabei berücksichtigt werden", sagt Petzold.