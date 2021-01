Würzburger Filmwochenende startet als Online-Festival

Bedingt durch die Corona-Pandemie muss das Internationale Filmwochenende in Würzburg dieses Jahr als reines Online-Festival laufen. Bis vor wenigen Wochen hatten die Verantwortlichen von der Filminitiative das Event noch als Hybridfestival geplant. Also aus Kombination aus Kinovorführungen und Streaming. Dann wurde aber der Lockdown bis zum 31. Januar verlängert und ein Kinobesuch unmöglich. Bedingt durch die Corona-Pandemie ist aus dem Filmwochenende außerdem eine ganze Filmwoche geworden. Vom 28. Januar bis zum 3. Februar werden 17 Spielfilme, sieben Dokumentarfilme und ein Kurzfilmblock aus etwa 25 Ländern gezeigt.

Nur ein Drittel des normalen Programms

Das entspricht ungefähr einem Drittel des normalen Programms. "Die Corona-Pandemie ist ein enormer Dämpfer für das Filmwochenende", sagt Thomas Schulz, Vorstand der Filminitiative. Der Austausch mit Filmschaffenden und Fans falle dieses Jahr komplett flach. Trotzdem hatten es sich einige Filmemacher nicht nehmen lassen, Grußbotschaften in Videoform zu schicken, die begleitend zu ihren Filmen gezeigt werden.

Filme über sieben Festivaltage online abrufbar

Die Besucher können auf der Festivalwebseite die gewünschten Filme auswählen und dann online ein Ticket kaufen. Bezahlt wird mit Kreditkarte oder PayPal. Ein normales Ticket kostet sechs Euro, ein Soli-Ticket zehn Euro, wenn man den Film zum Beispiel mit Freunden oder Familie anschaut. Wenn der Kaufpreis bezahlt ist, bekommt der Gast eine Ticket ID, die er auf der Festivalseite eingeben kann. Den Film kann er dann in den sieben Festivaltagen anschauen, wann er möchte. Er kann den Film anhalten oder sogar zurückspulen. Wurde der Film einmal gestartet, erlischt das Ticket allerdings nach 24 Stunden. Wie im Kino ist auch beim Online-Festival die Zahl der Tickets pro Film begrenzt, das schreiben die Verleihe so vor, sagen die Organisatoren. Wo jeweils das Limit liegt, ist auf der Festivalwebseite vermerkt. Für Probleme hat die Filminitiative eine Support-Hotline eingerichtet.

Probleme in Familien als Schwerpunkt

Inhaltlich steht dieses Jahr die Familie im Mittelpunkt, sagt Programmmacher Thomas Schulz. Viele der ausgesuchten Filme beschäftigten sich mit Konflikten und Problemen in Familien. Wie zum Beispiel im deutschen Film "Albträumer" von Philipp Klinger, in dem die 17-jährige Rebecca versucht, mit dem Suizid ihres Bruders umzugehen. Oder die dänische Produktion "Eine total normale Familie" von Malou Reymann, in der der Vater der 11-jährigen Emma als Frau weiterleben möchte. Höhepunkt im Programm dürfte außerdem der deutsch-dänische Spielfilm "Winterreise" werden, in dem Schauspieler Bruno Ganz die letzte Rolle vor seinem Tod spielte.

Wettbewerb auch online

2021 nehmen alle Festivalfilme am Wettbewerb teil. Die Zuschauer können auch in der Online-Variante über den besten Film abstimmen. Der beste Spielfilm erhält ein Preisgeld von 2.500 Euro, der beste Dokumentarfilm ist mit 1.500 Euro dotiert und für den besten Kurzfilm gibt es 1.000 Euro.