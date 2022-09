Würzburger fährt mehr als 8.300 Kilometer mit dem 9-Euro-Ticket

8.376 Kilometer, in etwa eine Distanz von Deutschland in die Mongolei. Diese Strecke hat der Würzburger Simon Niedermeyer in den vergangenen drei Monaten zurückgelegt. Aber nicht zu Fuß, sondern auf der Schiene. Diese 8.376 Kilometer ist der Fachinformatiker nämlich insgesamt mit dem 9-Euro-Ticket gefahren, das zum 31. August ausgelaufen ist.

9-Euro-Ticket hauptsächlich für private Fahrten

"Hauptsächlich waren das private Fahrten, weil ich nur einen kurzen Fußweg zur Arbeit habe", sagte der 24-Jährige am Donnerstag BR24. Er sei ohnehin viel mit der Bahn unterwegs und habe über das 9-Euro-Ticket hinaus auch weiterhin die Fernverkehrszüge wie IC und ICE genutzt. "Ich habe aber auch versucht, mal längere Strecken mit dem Neun-Euro-Ticket zu fahren, zum Beispiel nach Düsseldorf. Das war dann schon sehr voll, aber ich wollte die Erfahrung mal machen."

Wunsch nach Folgeticket und Ende des "Tarifdschungels"

Natürlich würde sich der Bahnfan jetzt nach dem Auslaufen des Angebots eine Anschlussregelung wünschen. Die gibt es derzeit aber noch nicht. "Es muss definitiv ein Folgeticket kommen, zum Beispiel ein 49- oder ein 69-Euro-Ticket", sagt der Würzburger. Auch ein 365-Euro-Jahresticket fände der Informatiker toll.

Der aktuelle Tarifdschungel könne jedenfalls so nicht so weitergehen, findet der Würzburger. Gerade bei den regionalen Tarif- und Wabensystemen blicke kein Auswärtiger durch. "Das macht es viel zu schwer, den ÖPNV zu nutzen und es schreckt viele Leute ab", findet Niedermeyer.

9-Euro-Nachfolgeregelung noch wenig konkret

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat sich für eine Vereinfachung der Tarifstrukturen ausgesprochen. Er sei sich mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) aber einig, dass es keinen kostenlosen ÖPNV geben könne. "Aber natürlich muss die Preisgestaltung am Ende attraktiv sein." Für einen Nachfolger des 9-Euro-Tickets müsste aber erst die Struktur und seine Finanzierung geklärt werden. Der Bund sei bereit, einen Beitrag zur Finanzierung zu leisten.

Über Twitter schrieb Christian Lindner dazu, dass nun die Länder dran seien und ein Preis erst dann festgelegt werde, wenn die Finanzierungsfrage geklärt sei. Wann die 9-Euro-Nachfolgeregelung konkret kommt ist noch unklar.

Ticket als Entlastung angesichts hoher Energiepreise eingeführt

Das kostengünstige und vom Bund finanzierte 9-Euro-Ticket konnte am 31. August zum letzten Mal genutzt werden. Es war zum 1. Juni eingeführt worden, um Menschen angesichts hoher Energiepreise zu entlasten und für einen Umstieg auf Bus und Bahn zu werben. Nach Branchenangaben wurden etwa 52 Millionen Tickets verkauft.

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hatte zum 9-Euro-Ticket eine positive Bilanz gezogen, es sei ein "voller Erfolg" gewesen. Geschätzt habe es rund eine Milliarde Fahrten pro Monat im Zeitraum Juni bis August durch die Sondermaßnahme gegeben, so der VDV. Rund zehn Prozent davon wären sonst mit dem Auto erledigt worden. Dadurch seien über drei Monate rund 1,8 Millionen Tonnen CO2 eingespart worden. Das sei in etwa der gleiche Effekt, als hätte es ein Jahr lang ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen gegeben. Kritik gab es häufig an sehr vollen Zügen und daran, dass Menschen auf dem Land aufgrund schlechter oder fehlender Anbindung nicht profitieren konnten.