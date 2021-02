Würzburger Experten geben Auskunft zu Corona-Impfstoffen

Kurz grübelt der sonst so wortgewandte Lars Dölken, dann lacht er auf. Der Virologe wird gefragt, ob er den AstraZeneca-Impfstoff auch seiner minderjährigen Tochter verabreichen würde. "Eine Fangfrage", sagt er, denn der Impfstoff ist erst ab 18 zugelassen.

Diese und andere Fragen zum Corona-Impfstoff stellen Bürgerinnen und Bürger dem Experten auf einer Online-Veranstaltung des Uniklinikums Würzburg und der Main-Post. Zusammen mit der Infektiologin Güzin Surat und dem Mikrobiologen Oliver Kurzai sitzt Dölken in einem Raum um eine Kamera herum und kann so direkt mit dem fragenden Publikum sprechen.

Immer mehr Daten sprechen für eine geringe Infektiösität von bereits Geimpften

Ziel der Online-Veranstaltung mit dem Titel "Vom Beginn der Impfkampagne zum Ende der Pandemie – was passiert in 2021" ist es, möglichst viele Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den neuen Coronaimpfstoffen zu klären - so gut das eben möglich ist. Auf die Frage, ob man trotz Impfung noch infektiös ist, sagt Kurzai: "Ich muss sagen, wir wissen das nicht. Es gibt immer mehr Daten, die für alle drei Impfstoffe zeigen, dass die Infektiosität nach Impfung erheblich reduziert ist." Die Ansteckungsgefahr könne sogar gegen Null rutschen. Ein entscheidender Schritt Richtung Herdenimmunität.

Kurzfristige Nebenwirkungen der Corona-Impfstoffe

Ein zentrales Thema der Fragerunde waren mögliche Nebenwirkungen nach einer Impfung. Güzin Surat sagt, dass alle drei zugelassenen Impfstoffe ähnliche Nebenwirkungen hervorrufen. "Bei BioNTech/Pfizer haben die ersten Impfungen gezeigt, dass bei 80 bis 90 Prozent der Geimpften vorübergehend ein Lokalsymptom auftrat, das heißt eine Rötung oder Schwellung". Bei etwas mehr als der Hälfte sei kurzzeitig Fieber oder Schüttelfrost aufgetreten. Das sei auch bei Vorerkrankungen kein Grund zur Sorge. Dafür gebe es bei jeder Impfung das Vorgespräch mit der Ärztin oder dem Arzt.

AstraZeneca kein Impfstoff zweiter Klasse

Die Feststellung, das AstraZeneca-Präparat sei ein Impfstoff zweiter Klasse, wiesen Surat, Dölken und Kurzai zurück. "Das stimmt so auf gar keinen Fall", sagt Dölken. "Wir wissen noch nicht genug darüber, wie gut dieser Impfstoff bei über 85-Jährigen wirkt. Bis 65 haben wir relativ gute Daten, da wissen wir, dass er gut wirkt."

Bei der Frage nach dem "besten Impfstoff" hat der Mikrobiologe Oliver Kurzai die Gesellschaft als Ganzes im Blick. "Es geht jetzt darum, dass wir möglichst schnell weite Teile der Bevölkerung impfen." Schon bei einer Impfquote von 30 bis 50 Prozent werde man erste Effekte sehen und sich dann, zum Beispiel bei einer Fragerunde, auch wieder über andere Dinge unterhalten als Corona.