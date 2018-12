vor 33 Minuten

Würzburger Experimentalsatellit "Uwe 4" im Orbit angekommen

Kurz vor Jahresende haben die Raumfahrtinformatiker der Uni Würzburg den bereits vierten Experimentalsatelliten ins All bringen lassen. Gegen 3 Uhr startete "Uwe 4" vom russischen Weltraumraumbahnhof Wostotschny an Bord einer Rakete in den Weltraum.