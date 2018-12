27.12.2018, 06:46 Uhr

Würzburger Experimentalsatellit "Uwe 4" auf dem Weg ins All

Kurz vor Ende des Jahres lassen Raumfahrtinformatiker der Uni Würzburg den bereits vierten Experimentalsatelliten ins All bringen. Gegen 3 Uhr ist "Uwe 4" vom russischen Weltraumraumbahnhof Wostotschny an Bord einer Rakete in den Weltraum gestartet.