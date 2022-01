"Würzburger Erklärung" für Impfung und gegen Corona-Proteste

Unter dem Titel "Würzburger Erklärung – Ein Aufruf zu Solidarität und Demokratie" haben mehrere Personen aus Würzburg eine Online-Petition gestartet. Unter den Erstunterzeichnern finden sich Stadträte der SPD, Linken und Grünen, genauso wie der Hochschulpfarrer Burkhard Hose. Die Unterzeichner sprechen sich für Umsicht und Solidarität in der Corona-Pandemie aus. Außerdem fordern sie dazu auf, sich impfen zu lassen.

Klare Position gegen Corona-Proteste

In der Erklärung heißt es: "Was wir nicht hinnehmen, ist, dass eine Gruppe politisch motivierter Menschen versucht, mit Fackelmärschen, kruden Verschwörungstheorien und gezielten Fehlinformationen, einen Keil in die Gesellschaft zu treiben." Die Organisatoren rufen deshalb dazu auf, nicht an Demonstrationen teilzunehmen, die sich gegen Maßnahmen richten, die eine Corona-Ausbreitung verhindern sollen.

Die aktuellen Proteste würden nicht nur von Rechtsradikalen und Demokratiefeinden besucht, sondern aus Sicht der Unterzeichner "auch mehrheitlich von ihnen organisiert". Die Unterzeichner fordern die staatlichen Behörden dazu auf, "die Straftaten provozierenden und Staatsordnung zerstörenden Aufrufe, die unter dem Deckmantel der 'Coronakritik' einhergehen, klar und umgehend zu ahnden".

Organisatoren bedanken sich bei Einsatzkräften und Pflegepersonal

Außerdem bedanken sich die Organisatoren bei Polizei und Rettungskräften für ihren Dienst. Ihren Dank richten die Unterzeichner außerdem an das Personal in den Klinik- und Pflegeeinrichtungen: "Wir können kaum erahnen, wie wichtig und hart deren Arbeit ist – Respekt und Anerkennung soll durch unseren Aufruf gezollt werden." Die Petition ist seit Mittwochabend online. Sie wurde bis Donnerstagvormittag mehr als 300 Mal unterzeichnet. Eine ähnliche Petition wurde kürzlich in Schweinfurt veröffentlicht. Mehr als 22.000 Personen haben sie inzwischen unterzeichnet.