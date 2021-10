Würzburger drehen Kino-Doku über Regensburger Seenotretter

In rund einem Monat feiert der Dokumentarfilm "Route 4" Premiere. An dem unabhängigen Filmprojekt von und über die Regensburger Seenotrettungsorganisation "Sea-Eye" waren maßgeblich Studierende und Absolventen der Hochschule Würzburg-Schweinfurt beteiligt.

Film über gefährlichste Fluchtroute

Martina Chamrad, Marco Riedl, Fabian Heinz, Franziska Heinemann, Felix Konrad und Alexander Draheim haben das Projekt realisiert, wie die Hochschule mitteilte. Die Filmemacher begleiteten dazu über 15 Monate die Fahrten des Seenotrettungsschiffs "Alan Kurdi" des Regensburger Vereins "Sea-Eye". In "Route 4" geht es um die zentrale Mittelmeerroute, die Experten zufolge die tödlichste Fluchtroute der Welt ist. Der Film will den Erzählschwerpunkt nicht nur auf eine Seite - die der Flüchtenden oder die der Seenotretter - legen, "sondern einen Überblick schaffen".

Regisseurin: "Brutalität wird nicht beschönigt"

Der 54-minütige Film berichtet von der Gefahr der Migrationsrouten nach, durch und in Libyen. Dabei werde "keine durchgängige Geschichte" erzählt, sondern es würden "Einblicke vermittelt über das Erlebte und Geschehene". Dazu Regisseurin Martina Chamrad: "Der Film soll berühren, aufwühlen und auch wütend machen." Den Zuschauern soll ein möglichst realistisches Bild vermittelt werden, so die Filmemacher: "Brutalität wird nicht beschönigt." Es werde von körperlichen Misshandlungen, Vergewaltigungen und psychischen Grausamkeiten berichtet, explizite Szenen würden dabei verpixelt gezeigt.

Ab Ende November in den Kinos

Der Film sei aus mehr als 70 Stunden Rohmaterial entstanden. Er hat am 24. November in verschiedenen Kinos bundesweit und in der Schweiz Premiere, unter anderem in Kiel, Regensburg, Freiburg, Münster, Bern, Fulda, Köln und Heidelberg.