Würzburger "Döner-Ali" ist zurück aus dem Urlaub

Dönerladen-Besitzer Ali Tasdan hat 14 Jahre lang ohne Urlaub durchgearbeitet. Nun hat der Würzburger "Döner-Ali" zum ersten Mal zwei Wochen am Stück freigenommen und seine Familie in der Türkei besucht. Seinen Laden in der Kaiserstraße hat er in dieser Zeit geschlossen.

"Döner-Ali" arbeitet sieben Tage die Woche

Ali Tasdan arbeitet normalerweise sieben Tage die Woche, ohne Ruhetag. Der 47-Jährige führt den Familienbetrieb zusammen mit seinem Bruder und steht von morgens bis abends in seinem Laden. Der "Döner-Ali" ist eine feste Institution in Würzburg. "Als Selbstständiger ist es sehr schwierig. Ich finde keinen Ersatz, der mich vertreten kann. Keiner kann Döner so zubereiten wie ich es tue", so Tasdan.

Knapp 500.000 Klicks auf Youtube

Vor seinem Urlaub haben wir bereits über ihn berichtet und der Beitrag ging mit bislang knapp 500.000 Klicks auf Youtube durch die Decke. Nun sind die Menschen neugierig, wie der Urlaub von Ali Tasdan war. "Wir haben der Familie vorher nichts von unserem Besuch in Istanbul gesagt und haben einfach an der Tür geklingelt. Meine Mama war sehr gerührt. Sie hat sogar geweint und wollte mich nicht mehr loslassen", erzählt Tasdan. In seinem Urlaub hat er sich vor allem um seine Mutter gekümmert, war aber auch zum Baden am Meer.

Hoher Stellenwert der Familie

Seine 75-jährige Mutter ist nicht mehr so gut zu Fuß und kann deshalb nicht nach Deutschland reisen. Ali Tasdan hatte sie vor vier Jahren zuletzt gesehen. Sein Vater ist bereits verstorben. "Wir haben nur einen Vater und nur eine Mutter. Deshalb ist es wichtig, die Familie regelmäßig zu besuchen", so Tasdan. Er hat sich deshalb vorgenommen, im nächsten Jahr wieder für zwei Wochen Urlaub zu nehmen und in die Heimat zu reisen.