vor 23 Minuten

Würzburger Diözesanrat kritisiert Vatikan-Papier

Ein Vatikan-Papier zur Rolle von Priestern und Laien in den Gemeinden, stößt in der katholischen Kirche in Deutschland derzeit auf Widerstand. Kritik kommt etwa von Michael Wolf, dem Vorsitzenden des Diözesanrats der Katholiken im Bistum Würzburg.