Würzburger "Dienst-Tag"-Demo fordert mehr Geld für Pflege

Es war eine "stille Demo" und zugleich ein Aufschrei, dass sich etwas ändern muss. 50 Beschäftigte von Seniorenheimen, Krankenhäusern und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung haben in Würzburg für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Die Demo am Unteren Markt stand unter dem Motto "Dienst-Tag für Menschen". Sie war der Auftakt für weitere Aktionen, die zunächst bis Jahresende stattfinden sollen: immer dienstags und an wechselnden Orten der Stadt.

Corona verschärft Situation in Pflegeberufen

Mit Transparenten und Handzetteln machten die Teilnehmenden auf ihre Anliegen aufmerksam: weniger Bürokratie, mehr Personal und mehr Zeit für die pflegebedürftigen Menschen, eine höhere Bezahlung. Sie forderten die Einführung einer 35-Stunden-Woche in Pflegeberufen.

Weil die Zahl wegen der Corona-Auflagen auf 50 begrenzt war, mussten sich die Teilnehmenden vorab für die Demo registrieren. Zum Auftakt der "Dienst-Tage" waren viele Leiterinnen und Leiter von Würzburger Einrichtungen gekommen. "Um ganz bewusst ein Zeichen zu setzen, dass auch wir hinter den Forderungen stehen", sagte Walter Herberth. Er ist Oberpflegeamtsdirektor bei der Würzburger Stiftung Juliusspital.

Teilnehmer sieht "Mängel im System"

"In den vergangenen Monaten hat die Corona-Krise die Mängel des Systems aufgedeckt, die wir als Insider schon seit Jahren anprangern", sagte Herberth weiter. Viele Mitarbeiter in der Pflege und in Krankenhäusern seien am Ende ihrer Kräfte.

Nach den zahlreichen Bekundungen von Wertschätzung zu Beginn der Pandemie sei nun die Politik gefordert. Herberth forderte sie auf, "diese helfenden Berufe attraktiver und letztlich überhaupt leistbar zu machen".