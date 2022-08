Würzburger Cafés im Wandel: Wie viel Tradition findet man noch?

Wenn man durch die Würzburger Innenstadt schlendert findet man so gut wie an jede Ecke ein Café. In einer etwas versteckten Gasse ist zum Beispiel das Nähcafe Edeltraud. Eine Fusion aus einem Cafe und einem Nähatelier. Bei einem Blick hinein fällt sofort die Einrichtung auf – unter anderem wegen den historischen Nähmaschinen mit Gusseisengestell. Die Inhaberin Sarah Mittermeier erklärt woher der Name kommt: "Edeltraud ist ein althergebrachter Name, verbindet man auch irgendwie mit Nähen. Auch das Wort Edel kommt da noch vor." Es gebe in der Realität aber eigentlich keine Edeltraud. Der Name sei rein fiktiv. "Aber ich bin sehr froh, dass wir diesen Namen ausgesucht haben", sagt die Inhaberin. Denn das Café soll auch eine bestimmte Atmosphäre vermitteln.

Nähcafe Edeltraud: Nicht irgendwelchen Trends hinterherlaufen

Sarah Mittermeier ist es beispielsweise wichtig nicht irgendwelchen Trends hinterherzulaufen. Ihr sei es lieber weniger anzubieten aber dafür mit einer gewissen Qualität. So gibt es etwa jeden Tag selbstgebackene Kuchen. "Die Rezepte sind traditionell. Wir machen ein paar Mal im Jahr so riesige Familienfeste. Und die ganzen Mädels, also meine ganzen Tanten, die backen leidenschaftlich gerne", beschreibt Mittermaier. Sie habe über die ganzen Jahre und Generationen diese Familienrezepte durchprobiert und gesammelt. Nun bietet sie bei Café Edeltraud vom Pfirsich-Maracuja-Kuchen bis zum bananen-Schoko-Kuchen eine breite Variation an.

Traditionelle Werte aus der Familie

Neben den traditionellen Kuchen und dem Handwerk Nähen sind der Inhaberin auch gewisse Werte wichtig. "Wir gehen mit den Kunden nicht so um, dass wir sie einfach abfertigen. Es ist hier eher wie so eine große Familie", meint Mittermeier. Diese Herangehensweise stehe für sie in Verbindung mit traditionellen Werten. Demnach sollen sich die Menschen im Cafe Edeltraud immer wohl- und willkommen fühlen. Und genau dieser Ansatz scheint bei den Kunden gut anzukommen. Eine junge Mutter mit Kleinkind sagt: "Man fühlt sich hier wie in einem Wohnzimmer." Ein vorbeischauender Student bezeichnet die Atmosphäre als "süß" und "heimisch".

Italienische Kaffee-Kultur in Würzburg

Ein paar Straßen weiter am Würzburger Dom ist das Martinelli Caffè Bar. Namensgeber ist der Inhaber Michael Martinelli. Er ist vor rund 50 Jahren aus Italien nach Deutschland gekommen. Zuerst war er im Vermarktungsbereich von Kaffeebohnen tätig. Doch irgendwann ist ihm eine Sache aufgefallen: "Egal wo man bundesweit hingeht, die Kultur des Espresso Trinkens wird nicht so praktiziert wie es sein sollte. Es ist immer wie ein Lotterie-Spiel – schmeckt der Kaffee oder schmeckt er nicht." Deshalb hat er sich entschieden selbst ein Café zu eröffnen – ein Familienbetrieb.