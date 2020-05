Würzburger Brückenschoppen: Wirte stehen in den Startlöchern

Mit den Corona-Lockerungen für die Außengastronomie könnte es wieder den beliebten Brückenschoppen geben. Was fehlt ist aber noch die offizielle Genehmigung von der Stadt. Die drei Gastronomiebetriebe "Alte Mainmühle", "Mainbistro" und die Bäckerei Köhler haben ihr Konzept für einen Brückenschoppen unter Corona-Bedingungen erst wenige Tage vorher bei der Stadt eingereicht.

Hygienekonzept: Stehtische mit Abstand

Ob die Genehmigung bis zur Öffnung der Lokale am 18. Mai um 11 Uhr kommt, ist nicht klar. Dennoch stehen die Wirte in den Startlöchern und haben alles so vorbereitet, dass sie mit dem Ausschank des Brückenschoppen starten könnten. Eine Idee des eingereichten Hygienekonzepts ist etwa, Stehtische mit je drei Meter Abstand zueinander auf der Alten Mainbrücke aufzustellen. Nur dort dürften sich die Gäste dann aufhalten. "Der Brückenschoppen soll in ganz, ganz kleinem Maße wiederbelebt werden", so Jan Endres.

Zuversicht bei den Gastwirten an der Alten Mainbrücke

Ab dem 18. Mai werden die Corona-Maßnahmen weiter gelockert: Dann dürfen die Außenbereiche von Restaurants wieder öffnen, also etwa Biergärten und Heckenwirtschaften. Daher wird auch die "Alte Mainmühle" in ihrem Außenbereich wieder Gäste bedienen. "Das Gute ist: Die Stadt will den Brückenschoppen natürlich auch wiederbeleben und das Zeichen setzen, dass hier wieder eine gewisse Freiheit entsteht", sagt Jan Endres, Inhaber der "Alten Mainmühle".

Das "Mainbistro" allerdings hat keinen eigenen Außenbereich. Deshalb ist Inhaberin Amelie Frank noch nervös und hofft, dass die Genehmigung von der Stadt Würzburg noch vor der Öffnung ihres Lokals um 11 Uhr kommt: "Ich habe schon Schichtpläne erstellt. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Zusage bis zum Mittag kommt."