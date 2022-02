Würzburger Bischof verbietet Priester Ausübung seiner Dienste

Vor dem Hintergrund des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche hat der Würzburger Bischof Franz Jung einem Priester im Ruhestand die Ausübung priesterlicher Dienste mit "sofortiger Wirkung" verboten.

Im Gespräch mit der Angehörigen eines Missbrauchs-Opfers habe es dem Priester an erforderlicher Empathie gemangelt, so die Begründung des Bistums Würzburg. Außerdem habe das frühere Verhalten des Priesters zur Entscheidung des Bischofs geführt.

Der Priester war laut Bistum Würzburg bereits 2011 von seinen Aufgaben in der Diözese entbunden und in den Ruhestand versetzt worden. Er habe damals eingeräumt, Anfang der 1980er Jahre sexuelle Kontakte zu einer minderjährigen Person gehabt zu haben.

Priester hatte teils Aushilfen wahrgenommen

Der Ordinarius für Kriminologie und Strafrecht der Universität Würzburg, Professor Dr. Klaus Laubenthal, der zugleich Ansprechpartner in der Diözese Würzburg für Opfer sexuellen Missbrauchs war, habe 2011 in einer Pressemeldung des Bischöflichen Ordinariats erklärt: "Da die Vorwürfe knapp 30 Jahre zurückliegen, sind sie im strafrechtlichen Sinne verjährt." Das habe damals auch die Staatsanwaltschaft festgestellt. Und so hat es ebenfalls die Glaubenskongregation in Rom für das kirchliche Strafrecht entschieden.

Seit Januar 2018 nahm der Priester laut Bistum Würzburg mit eingeschränkter Erlaubnis Aushilfen wahr, wenn er angefragt wurde. Diese Entscheidung hatte Thomas Keßler getroffen, der damalige Ständige Vertreter des Diözesanadministrators. "Dafür bitte ich um Entschuldigung", wird Keßler in der Pressemitteilung des Bistums zitiert.