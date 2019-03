Würzburger Bischof kündigt Pastoralreform für 2020 an

Vor der Frühjahrsvollversammlung des Diözesanrats, dem höchsten Laiengremium im Bistum Würzburg, sagte er am Wochenende in Würzburg, dass er wegen der weitreichenden Entscheidung dafür auch den Diözesanrat, den Diözesanpastoralrat und den Priesterrat zu Rate ziehe.

Künftige Strukturen müssen Sinn machen

Das Modell von "XXXL-Pfarreien wie in Trier und Hamburg" sei für das Bistum Würzburg keine geeignete Lösung, so Bischof Jung. Wie der Bischöfliche Pressedienst mitteilte, sei dies eine Erkenntnis seiner bisherigen Besuche in mehr als der Hälfte der Dekanate. Bislang zeichneten sich für die Zukunft der Diözese etwa 40 "Pastorale Räume" ab. Mit dieser Zahl sei aber keine Vorentscheidung für die Innengestaltung dieser Einheiten getroffen, so der Bischof. Wichtig sei, dass die künftigen Einheiten einen Sinn ergeben.

Fehler nicht wiederholen

Der Bischof warnte davor, einige Fehler zu wiederholen, die bei der Schaffung der Pfarreiengemeinschaften gemacht worden seien. Nach ihrer flächendeckenden, formalen Errichtung habe es keine Überprüfung gegeben, ob die einzelne Pfarreiengemeinschaft wirklich als solche arbeite. Auch fehle bei der Namensgebung eine klare Systematik.

Häufig Konsens

In den meisten Fällen, so Jung, seien die Beratungen vor Ort schon relativ weit vorangeschritten, auch über die Strukturen bestehe häufig Konsens. Wichtig ist nach den Worten des Bischofs, dass nicht das Bisherige im vergrößerten Maßstab fortgesetzt werde. "Wie ich bei meiner Bischofsweihe gesagt habe, geht es nicht um Wiederbelebung, sondern um Auferstehung."

Kirchenverwaltungen nicht auflösen

Die Pfarrer vor Ort fühlten sich durch die steigende Zahl der Verwaltungsaufgaben überlastet. Der Bischof plant das Projekt der Verwaltungsunterstützung weiter voranzutreiben. Bischof Jung warnte davor, bisherige Kirchenstiftungen aufzulösen und pro neuer Einheit zu verschmelzen. Das habe sich bei der Strukturreform im Bistum Essen als kontraproduktiv erwiesen, da viele Mitglieder der aufgelösten Kirchenverwaltungen ihr bisherigen Engagement als hinfällig erfahren hätten.

Es gelte zudem, neue Wege zu finden, wie Verantwortung in den Gemeinden einerseits verbindlich und durch Wahl, andererseits auch projektbezogen übertragen werde. Ziel müsse aber sein, durch gezielte Entlastung weiteres ehrenamtliches Engagement zu ermöglichen.