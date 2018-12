Würzburger Bischof Jung: Kirche muss Angebot reduzieren

Das Angebot reduzieren, die Qualität steigern. Der neue Bischof von Würzburg sieht kurz vor Weihnachten bei seiner Kirche Reformbedarf: "Wir können nicht alles im gleichen Umfang bedienen", sagt Franz Jung im Interview der Woche auf B5 aktuell.

Trend geht zur "Kirche on Demand"

Gemeinden müssten Schwerpunkte bilden und darin gut arbeiten. In vielen deutschen Bistümern steht eine Strukturreform an, auch in Würzburg. Sorgen, dass die Katholiken in den Gemeinden die Reform nicht mittragen, hat Jung nicht: "Die Menschen spüren deutlich, dass der Umbruch ansteht". Gleichzeitig seien die Ansprüche an die Kirche bei Festen wie Weihnachten oder Familienfeiern gestiegen: "Die Menschen sehen uns als Dienstleister, den sie in Anspruch nehmen, wenn sie ihn brauchen", so Jung im BR Interview. Darauf müsse sich die Kirche trotz Priestermangel einstellen.

Priester sollen ehelos bleiben

Von einer Abschaffung des Zölibats hält Jung nichts. Im Zusammenhang mit der Missbrauchsstudie der Deutschen Bischofskonferenz war die Tatsache, dass katholische Priester ehelos leben müssen, als ein Risikofaktor für sexuellen Missbrauch von Minderjährigen genannt worden. Der Würzburger Bischof setzt bei der Missbrauchsprävention auf die Begleitung der Priester und auf Gespräche mit Opfern. Besonders wichtig seien "Anlaufstellen außerhalb der Kirche" für Betroffene, um die Hemmschwelle für Meldungen und Anzeigen abzubauen.