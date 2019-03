Würzburger Beteiligung an Teleskop der Superlative

Sozusagen ein offizieller Startschuss für das Projekt rund um das weltweit größte Teleskop "Square Kilometre Array" (SKA) fiel am 12. März: In Rom unterzeichneten sieben Nationen ein internationales Abkommen. Auch wenn Deutschland keine dieser Nationen ist, bringen sich deutsche Wissenschaftler in das Projekt ein.

Würzburger Wissenschaftler beteiligt

Vorn mit dabei ist Prof. Karl Mannheim, Inhaber des Lehrstuhls für Astronomie an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Der Professor sieht das neue Teleskop als große Chance: "Bislang verborgene Objekte und Strukturen werden zum Vorschein kommen, die uns helfen werden, unser rätselhaftes Universum besser zu verstehen."

Teleskop der Superlative

Betitelt wird das neue Teleskopprojekt mit zahlreichen Superlativen. Es soll die größte Wissenschaftseinrichtung auf Erden werden und eine bisher unerreichte Fülle an Daten speichern. Zum Einsatz sollen hier künstliche Intelligenzen und Supercomputer kommen. Die Datenmengen sollen nie erreichte Einblicke in das Universum ermöglichen.

Bisherige Wissenslücken schließen

Mit dem SKA erhoffen sich die Wissenschaftler, fundamentale Lücken im Verständnis des Universums schließen zu können. Unter anderem testen Astronomen die Relativitätstheorie von Albert Einstein unter extremen Bedingungen. Weitere Schwerpunkte werden die Entwicklung des Universums oder die Suche nach Anzeichen für Leben im Universum sein.

Jahrzehntelange Arbeit

Die genaue Dauer für die Realisierung dieses Projekts ist nicht bekannt. Dr. Catherine Cesarsky, Vorsitzende des SKA-Leitungsgremiums, rechnet aber damit, dass das Projekt "jahrzehntelange Anstrengungen, Sachkenntnis, Innovation, Durchhaltevermögen und globale Zusammenarbeit erfordern" wird.