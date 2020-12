Würzburger Bergwaldprojekt pflanzt 1.000 Bäume im Stadtwald

Rund 1.000 kleine Bäume haben 18 Aktive des Bergwaldprojekts im Würzburger Stadtwald gepflanzt. Im "Königswäldchen", im Norden von Würzburg zwischen Würzburg und Veitshöchheim, hat die Waldschutzorganisation vor allem Elsbeeren und Speyerlinge in den Boden eingesetzt – also Bäume, die mit Trockenstress erfahrungsgemäß gut zurechtkommen. Das Saatgut stammt aus unterfränkischen Wäldern und wurde in einer Baumschule für eine möglichst gute Entwicklung der Wurzeln in Containern angezogen. Die Bäume hat die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) für den Stadtwald gespendet.

Arbeitseinsatz anstelle von Weihnachtsfeier

Weil Freiwillige derzeit nicht eingesetzt werden dürfen, haben sich 18 hauptamtliche Mitarbeiter an der Aktion beteiligt. Diese sei sozusagen die diesjährige "Weihnachtsfeier" des Bergwaldprojekts, so Vorstand Christoph Wehner: "Anstatt einer Weihnachtsfeier pflanzen wir dieses Jahr eben zum Jahresabschluss gemeinsam im Team und unterstützen den flächendeckend dringend notwendigen naturnahen Waldumbau auch vor unserer Haustür. Das ist voll nach unserem Geschmack." Die Pflanzung sei außerdem der Auftakt einer längerfristigen Zusammenarbeit mit dem Forstbetrieb der Stadt Würzburg.

Laut Christoph Wehner war es kein Problem, die erforderlichen Hygienebestimmungen einzuhalten. Alle Aktiven hätten sich mit Masken geschützt, die Mindestabstände seien schon wegen des Pflanzenabstands der Baumsetzlinge gegeben.

Waldstück am Schenkenturm

Das "Königswäldchen" in der Nähe des Würzburger Schenkenturms wurde vor etwa 50 Jahren aufgeforstet. Dort standen bis in diesen Sommer zahlreiche Schwarzkiefern und Kiefern, von denen nun viele wegen der vergangenen drei trockenen Sommer ausfallen. Die zu bepflanzende Fläche ist eine Aufforstung von 2018, die bereits wegen Trockenschäden nachgepflanzt wurde und bei der nun erneut nachgebessert wird.