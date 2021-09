Würzburger Behindertenbeirat startet durch

Am Abend des 15. September trafen sich die 30 Mitglieder des Behindertenbeirats in Würzburg zu ihrer ersten ordentlichen Sitzung. Pandemie-bedingt war kein früherer Termin möglich. Die Wahl im Herbst 2020 gestaltete sich bereits äußerst schwierig. Zunächst musste der Wahlzeitraum verlängert werden, denn Behördengänge um sich als wahlberechtigt auszuweisen oder um zu wählen, waren zeitweise unmöglich. So konnte sich das Gremium erst am 17. März dieses Jahres konstituieren. Dabei wurde Julian Wendel zum Vorsitzenden und zugleich zum kommunalen Behindertenbeauftragten bestimmt.

Experten in eigener Sache

Wendel gehört dem Beirat bereits seit 2014 an. Das Engagement sei zwar ehrenamtlich und unentgeltlich aber keinesfalls umsonst, meint Wendel, der selbst seit Kindertagen im Rollstuhl sitzt. Zu den größten Erfolgen des Behindertenbeirates in der Vergangenheit zählt nach Wendels Worten die Ausrüstung der Würzburger Straßenbahnen mit ausklappbaren Rampen. Man könne schon sagen, dass Würzburg in Inklusion-Fragen gut aufgestellt ist. Aber Barrieren im Alltag bestehen immer noch an allen Ecken und Enden. "Menschen haben keine Behinderung – Orte schon". Diesem Slogan der Aktion Mensch würden die Mitglieder des Behindertenbeirates der Stadt Würzburg sicher mehrheitlich zustimmen. Denn oft sind es die Umstände, die Menschen daran hindern, selbstbestimmt zu leben.

Man sieht nicht, wenn jemand nicht hört

Zu den neugewählten Mitgliedern zählt Monika Fliemann. Dass sie von Geburt an gehörlos war, merkt man der Sicherheitsingenieurin kaum an. Bis zu ihrem Studium verständigte sie sich über Lippenlesen und Gebärdensprache. Oder eben schriftlich. Dann aber ließ sie sich operativ zwei Cochlea einsetzen und kann seither eingeschränkt hören. Ohne dieses Hilfsmittel, sagt sie, wäre sie während der Pandemie oft aufgeschmissen gewesen. Denn die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen verstellte ihr im Alltag oft den entscheidenden Blick auf das Mundbild ihres Gegenübers. Doch auch trotz ihrer Implantate befürchtete Monika Fliemann zunächst massive Verständigungsprobleme. „Ich war selbst erstaunt, wie schnell ich gelernt habe, mich auf die neue Situation einzustellen“, sagt sie heute.

Telefonate – eine große Herausforderung

Im Gespräch mit einem direkten Gegenüber haben es Gehörgeschädigte im allgemeinen leichter. Denn sie können in bekannten Situationen auch Zusammenhänge erschließen, ohne alles exakt verstehen zu müssen. Schwierigkeiten bereitet aber vor allem das Telefonieren. Bei Behörden oder auch Arztpraxen seien Video-Calls eher unüblich. Damit ließe sich aber für Gehörlose der Aufwand deutlich verringern. Da viele Vorgänge aus Datenschutz-Gründen nicht per Mail oder Massengerdienst akzeptiert werden, bleibt den Betroffenen häufig nur, persönlich zu erscheinen oder fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und genau das macht eine Behinderung oft erst zum Selbstwertproblem.

Psychisch Kranke sind keine "Drückeberger"

"Noch immer bestünden im Alltag viel zu viele Barrieren für Menschen mit Behinderungen", findet auch Dominik Schreiter. Er ist im Alter von 24 Jahren psychisch erkrankt und lebt seitdem mit entsprechenden Medikamenten. "Die Leute meinen immer, man müsse man eben eine Psychotherapie machen, und dann sei man wieder gesund. Das funktioniert aber nicht, wenn es um Psychosen, Schizophrenie oder schwere Depressionen geht. Die Krankheit bleibt, kann aber durch entsprechende Medikamente beherrschbar werden."

Dominik Schreiter weiß, wovon er redet. Jahrelang war er arbeitsunfähig. Doch inzwischen hat er eine Stelle als Genesungsberater beim Erthal-Sozialwerk. Als sogenannter Ex-In-Experte, also jemand, der sich als selbst Betroffener besonders gut einfühlen kann, berät er psychisch Kranke beim Wiedereinstig ins Berufsleben. Im Behindertenbeirat will Schreiter dazu beitragen, die Barrieren in den Köpfen abzubauen. Er wünscht sich, Menschen mit und ohne psychische Behinderung zusammen zu bringen, um gegenseitiges Verständnis zu fördern. Und um Vorurteile zu entkräften, psychisch Kranke seien faul, uneinsichtig oder gar aggressiv.

Sichtbare und unsichtbare Barrieren sollen fallen

Im Behindertenbeirat sind noch vier weitere Arten von Handycaps vertreten, je zwei Betroffene stehen für die Bereiche Körper-, und Sehbehinderung sowie Lernschwierigkeit und Chronische Erkrankung. Zu den übrigen Mitgliedern zählen Damen und Herren des Stadtrates, Angehörige von Betroffenen sowie Vertreterinnen und Vertreter von Behinderten- oder Inklusions-Einrichtungen.

In ihrer ersten Arbeitssitzung ließen sich die Beiräte ein Projekt des Paritätischen Wohlfahrtverbandes vorstellen, das gehörlosen Senioren qualifizierte Alltagshelfer an die Seite stellt. Diese sind meist selbst gehörlos und können so besonders in Pflegeeinrichtungen Brücken zu Menschen schlagen, die das hörende Personal kaum mehr erreicht. Außerdem plädierte das Gremium für einen gesicherten Fußgängerüberweg in der Nähe einer betreuten Arbeitsstätte im Stadtteil Heidingsfeld.

Vertreter für sechs Jahre gewählt

Der Behindertenbeirat der Stadt Würzburg ist auf sechs Jahre gewählt und hat die Aufgabe, den Oberbürgermeister, den Stadtrat, dessen Gremien und die Stadtverwaltung in Fragen der Behindertenarbeit zu beraten und Empfehlungen zu geben. "Insbesondere wirkt er mit, die Lebensverhältnisse von Menschen mit Behinderungen in der Stadt und ihre Teilhabe am öffentlichen Leben zu verbessern, sowie deren Selbstbestimmung und Eigenständigkeit im Sinne der in der UN-Behindertenrechtskonvention geforderten Inklusion zu stärken" heißt es in der Satzung.