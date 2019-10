Würzburger Basketballer empfangen am Sonntag Alba Berlin

Eine schwere Aufgabe, wie Trainer Denis Wucherer sagt: „Das wird sehr schwer. Berlin ist eine der spielintelligentesten Mannschaften überhaupt. Da müssen wir diesmal 40 Minuten konzentriert bleiben.“ Vor wenigen Wochen hat s.Oliver Würzburg beim Pokal in Berlin lange gut mitgehalten, dann aber doch verloren.

Geplagt von Verletzungspech

Erschwerend kommt aktuell das Verletzungspech hinzu. Leistungsträger Brekkott Chapman fällt nach einer Meniskus-OP mehrere Monate aus. Victor Rudd wurde nachverpflichtet, ist aber aktuell wegen mangelnder Fitness kaum einsetzbar. Daher wird noch ein weiterer Neuzugang gesucht. „Wir hatten eine gute Vorbereitung. Alle waren auf dem selben Level und eingespielt. Das ist aktuell nicht mehr der Fall“, sagt Coach Wucherer.

Viele Spiele für Berlin

Ein kleiner Vorteil könnte aber sein, dass Alba Berlin in dieser Woche drei schwere Spiele bestreiten muss. Am Dienstag gab es das BBL-Heimspiel gegen Frankfurt, das Berlin mit 87:53 gewonnen hat. Heute Abend um 21.00 Uhr müssen die Berliner in der Euro-League in Barcelona ran und am Sonntag um 15.00 Uhr steigt dann das Spiel in Würzburg.