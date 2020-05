Würzburger Autokino startet am Dallenberg-Parkplatz

Das Autokino bietet Stellplätze für insgesamt 250 Fahrzeuge. Pro Fahrzeug empfehlen die Veranstalter von der Würzburger Agentur "die eine…" maximal zwei Personen, weil die Sicht auf die Filmleinwand von den Rückbänken schlecht sei. Tickets zu 12 Euro pro Person gibt es ausschließlich im Internet, eine Abendkasse gibt es nicht. Einlass auf dem Gelände ist jeweils um 19.45 Uhr, dann weisen Parkanweiser die Stellplätze für die Fahrzeuge zu.

Tonspur übers Autoradio

Dabei gebe es "keine bevorzugte Behandlung", so die Veranstalter. Jeder sei gleich - ob die Autokinobesucher nun "in der getunten Luxuslimousine" anrollen "oder im Fred-Feuerstein-Mobil". Einzige Ausnahme: Fahrzeuge über 1,60 Meter Höhe müssen am Rand parken, um Besuchern nicht die Sicht zu versperren. Der Filmton wird über eine UKW-Frequenz ins Fahrzeug übertragen, die am Autoradio einzustellen ist. Eine Autobatterie sollte eine Filmvorführung eigentlich problemlos überstehen, so die Veranstalter. Andernfalls gebe es vor Ort einen Überbrückungsservice.

Vier Filme im Angebot

Bis zum 27. Mai werden insgesamt vier Filme gezeigt: Neben den "Känguru Chroniken" sind dies "Joker", "Nightlife" und "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl". Auch im tauberfränkischen Wertheim (Main-Tauber-Kreis) kurz nach der Landesgrenze zu Baden-Württemberg hat vor kurzem ein Autokino vorübergehend den Betrieb aufgenommen. Auf dem Parkplatz am Schlösschen haben 110 Fahrzeuge Platz. Tickets gibt es online auf der Seite des Wertheimer Roxy-Kinos. Das Projekt haben die Kinobetreiber, eine Veranstaltungsagentur und das Innenstadt- und Burgmanagement der Stadt auf die Beine gestellt.