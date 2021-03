Würzburger Anwalt will Corona-Impftermin für Diabetiker erklagen

Corona-Impfstoff wäre womöglich ausreichend vorhanden. Auf einen Impftermin wartet ein Mann aus dem Raum Würzburg aber bisher vergeblich – trotz offensichtlicher Dringlichkeit, denn der Mann hat Typ1-Diabetes. Der Mann gilt als Risikopatient und gehört zur Priorisierungsgruppe 2. Sein Würzburger Anwalt Chan-jo Jun hat deshalb nun Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht. Er fragt: "Darf der Staat Polizisten ohne Prio impfen und Bürger mit Prio2 zurückstellen?"

Zuvor Antrag an Würzburger Gesundheitsamt

Jun will wissen, woran es liegt, dass aktuell möglicherweise nicht alle Impfkapazitäten ausgenutzt werden. Bereits am Mittwoch hatte er einen Antrag beim Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg eingereicht, "auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zum Erhalt einer Schutzimpfung", wie es heißt. Damit wollten der Würzburger Anwalt und sein Mandant der Behörde Zeit geben, um auf die Anfrage zu reagieren.

Abweichung von Impfreihenfolge?

Da das Gesundheitsamt Chan-jo Juns Mandanten bis Fristende kein Impfangebot gemacht hat, hat der Anwalt den Antrag jetzt beim Würzburger Verwaltungsgericht eingereicht. Er möchte erreichen, dass eventuell ungenutzte Kapazitäten verimpft werden und dabei die Priorisierungsreihenfolge bei der Coroan-Impfung gegebenenfalls verlassen wird.

Zahlreichen Menschen steht Corona-Impfung aktuell zu

Grundsätzlich sei es den Ländern gestattet, für eine effektive Nutzung von der starren Impfreihenfolge abzuweichen, argumentiert Jun. Die Problematik erklärt das Landratsamt Würzburg auf Anfrage unter anderem damit: Aktuell warten noch unzählige Personen auf eine Impfung, die ihnen zusteht – 10.000 Menschen über 80 Jahre und 10.000 aus Priorisierungsgruppe 1 unter 80 Jahren sind noch nicht geimpft.

Tausende Impfungen in den nächsten Tagen geplant

Die Corona-Task-Force rechnet damit, dass in Stadt und Landkreis Würzburg in den nächsten zehn Tagen 6.500 Impfungen angeboten werden können. Wie man mit dem Antrag von Chan-Jo Jun und dessen Mandanten umgehen will, dazu will das Landratsamt voraussichtlich erst kommende Woche Näheres sagen.