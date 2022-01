Würzburger Anwalt Jun vertritt Künast gegen Facebook

Das Frankfurter Landgericht verhandelt am Donnerstag in der Sache Renate Künast gegen Facebook. Der Würzburger Medien-Anwalt Chan-jo Jun, der bereits im April letzten Jahres Klage eingereicht hatte, vertritt Renate Künast in dem Prozess gegen das Unternehmen, das sich mittlerweile unter der Dachmarke "Meta" einen neuen Namen gegeben hat.

Zusammen mit zwei Kollegen und seiner Mandantin wird er die Gerichtsverhandlung von seiner Würzburger Kanzlei aus online verfolgen. Die Grünen-Politikerin hatte Mitte vergangenen Jahres Klage gegen die Social-Media Plattform eingereicht, weil diese die Weiterverbreitung einer erwiesenen Falschbehauptung nicht stoppen wollte.

Renate Künast hofft auf Grundsatzurteil gegen Hetze im Netz

Konkret geht es dabei um ein sogenanntes Meme, auf dem die Politikerin abgebildet ist. Daneben steht ein angebliches Zitat von ihr aus dem Jahr 2015, das sie so nie gesagt hat. Sogar ein Faktencheck auf Facebook selbst belegt das. Trotzdem verbreitet die Plattform das Meme seit Jahren unkontrolliert weiter, weil Facebook nicht weiterverfolgt, wenn die bereits geteilte und heruntergeladene Nachricht wieder hochgeladen wurde.

Renate Künast und ihre Anwälte erhoffen sich ein Grundsatzurteil, das Facebook endlich zu einer konsequenten Löschung öffentlicher Verunglimpfungen und erwiesenen Unwahrheiten zwingt.