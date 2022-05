Würzburger Altbischof Friedhelm Hofmann feiert 80. Geburtstag

Der frühere katholische Würzburger Bischof Friedhelm Hofmann feiert am 12. Mai runden Geburtstag: Er wird 80 Jahre alt! Der gebürtige Kölner war von 2004 bis 2017 Oberhirte aller Katholiken im Bistum Würzburg. Auch seinen Ruhestand verbringt Hofmann in Würzburg. "Ich bin von Kölsch auf Silvaner umgestiegen, und diese ganze Lebensweise gefällt mir. Ich habe mich wirklich hier verwurzelt", erklärt der Altbischof bei einem Gespräch vor seinem Geburtstag.

"Keine Zeit zum Lesen!"

Friedhelm Hofmann ist weiter aktiv, hält Vorträge und Exerzitien, zelebriert Gottesdienste und spendet die Firmung. Zu seinem Hobby, dem Lesen, kommt der ehemalige Bischof nicht: "Ich versuche ja die Zeit dem Lesen zu widmen. Aber da gibt es Schwierigkeiten, weil doch viele Termine noch auf mich zukommen und ich gar nicht die Zeit habe."

Kunstgeschichte und Philosophie studiert

Hofmann wurde 1942 als einer von vier Söhnen einer katholischen Mutter und eines evangelischen Vaters geboren. Er studierte Theologie und Philosophie in Bonn. 1967 wechselte er ans Priesterseminar in Köln. Kardinal Josef Frings weihte Hofmann 1969 zum Priester. 1972 wurde er Domvikar und Dompfarrvikar am Kölner Dom. 1979 schloss er ein Studium der Kunstgeschichte und Philosophie mit einer Promotion über "Zeitgenössische Darstellungen der Apokalypse-Motive im Kirchbau seit 1945" ab. Ein Jahr später wurde er Domkapitular und Dompfarrer, 1992 Weihbischof unter dem Kölner Kardinal Joachim Meisner. 2004 wurde Hofmann von Papst Johannes Paul II. zum Bischof von Würzburg ernannt.

Beschäftigung mit Flüchtlingspolitik und Missbrauchsskandal

Bischof Hofmann war verantwortlich für die Neuausgabe des Gebets- und Gesangbuchs "Gotteslob", das vor rund acht Jahren eingeführt wurde. In der Deutschen Bischofskonferenz war Hofmann Vorsitzender der Liturgiekommission. Der Bischof setzte sich immer wieder für Flüchtende ein und scheute dabei nicht den Konflikt mit der bayerischen Staatsregierung. Bei der Groß-Unternehmerin Maria Elisabeth Schaeffler warb er für den Erhalt von Arbeitsplätzen. Der Missbrauchsskandal hat Hofmann in der letzten Hälfte seiner Amtszeit in Würzburg intensiv beschäftigt. Mit Blick auf angekündigte und bereits veröffentlichte Missbrauchsgutachten sagt er heute: "Es gibt wohl keinen, der keine Fehler gemacht hätte." Dass alles auf den Tisch komme, sei richtig.

2017 akzeptierte Papst Franziskus das Rücktrittsgesuch von Bischof Hofmann aus Altersgründen.

Geburtstag und Jubiläum: Pontifikalamt im Dom

Zu seinem Geburtstag wünscht sich Altbischof Friedhelm Hofmann, "dass viele Leute ein Fest feiern, das sie zusammenbringt und das die Gemeinschaft fördert. Also, der 80. Geburtstag ist ja kein Fest, das ich verdient hätte, sondern das ist etwas Gnadenvolles, dass man die Zeit geschenkt bekommt." Wichtiger als sein Geburtstag sei ihm das 30. Jubiläum seiner Bischofsweihe, das Hofmann heuer ebenfalls begeht.

Geburtstag und Bischofsjubiläum werden mit einem Pontifikalgottesdienst im Würzburger Kiliansdom (Donnerstag, 12. Mai 2022, 16 Uhr) gefeiert. Der Gottesdienst wird online live übertragen.