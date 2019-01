Würzburg: Zwölf blinde Passagiere in Güterzug

Mehrere Zeugen hatten am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr die Bundespolizei darüber informiert, dass mehrere Menschen aus einem stehenden Güterzug geklettert sind und sich zu Fuß über den Personentunnel Richtung Haupthalle bewegen. Mehrere Streifen konnten die Schwarzafrikaner im Bahnhofsbereich in Gewahrsam nehmen.

Güterzug startete in Italien

Während ihrer lebensbedrohlichen Reise versteckte sich die Gruppe im Inneren eines Sattelaufliegers. Sie hatten sich über einen Schlitz in der Plane im Dach Zutritt verschafft, so die Polizei. Der Güterzug startete seine Reise in Italien. Wann der Zustieg letztlich erfolgte ist, ist noch Teil der Ermittlungen. Die blinden Passagiere wurden nach ihrer lebensgefährlichen Fahrt der Landespolizei übergeben.