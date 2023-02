Würzburg: Zum 100. Todestag von Wilhelm Conrad Röntgen

Zum 100. Todestag von Wilhelm Conrad Röntgen würdigt der Würzburger Universitätsprofessor Randolf Hanke den am 10. Februar 1923 verstorbenen Nobelpreisträger als genialen Wissenschaftler. Gerade auch über die medizinische Anwendung hinaus seien viele Lebens- und Forschungsbereiche ohne die 1895 von Röntgen per Zufall entdeckten Strahlen überhaupt nicht denkbar, so Hanke im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Hanke leitet an der Uni Würzburg den Lehrstuhl für Röntgenmikroskopie und befasst sich damit, Röntgens wegweisende Arbeit in aktuelle Anwendungen zu überführen. Ein Schwerpunkt sei dabei die "zerstörungsfreie Werkstoffprüfung" beispielweise für die Automobilindustrie oder für die Luft- und Raumfahrttechnik. Ohne Röntgens Entdeckung im Würzburger Labor könne man sich "heute gar nicht mehr vorstellen, dass ein Auto fährt oder ein Flugzeug fliegt", so Hanke.

Würzburger Uni hält Andenken an Röntgen hoch

Auch die Kontrolle und Analyse von Lebensmitteln sei aktuell ein wichtiger Anwendungsbereich, zum Beispiel bei der Suche nach Fremdkörpern, so Hanke. Dementsprechend sei man sich an der Universität Würzburg sehr bewusst, was für einen genialen Wissenschaftler man da in der historischen Reihe habe und halte das Andenken an Röntgen hoch. Als Beispiel nennt Hanke die zuletzt erweiterte Röntgen-Gedächtnisstätte im ehemaligen Physikalischen Institut der Uni am Röntgenring. Dort sind neben originalen Büros und Versuchsaufbauten auch Multimedia-Stationen zu erleben.

Meilenstein für mehrere Wissenschaftszweige

Das Foto von den Handknochen seiner Frau Anna Bertha mitsamt Ring - sichtbar gemacht durch Röntgenstrahlen - ist ein Meilenstein für ganz unterschiedliche Zweige der Wissenschaft. 100 Jahre nach dem Tod von Wilhelm Conrad Röntgen sind die von ihm entdeckten Strahlen, mit denen er die Hand durchleuchtete, unverzichtbar - und längst nicht nur in der Medizin. Forscher rekonstruieren mit ihrer Hilfe jahrhundertalte Morde, mit hochintensiven Röntgenstrahlen lassen sich Viren entschlüsseln, und Röntgenteleskope im Weltraum enthüllen energiereiche, kosmische Prozesse etwa bei Schwarzen Löchern. Die Entdeckung vor mehr als 127 Jahren in Würzburg führte zu einem gänzlich neuen Zweig der Medizin: der Radiologie. Ungezählten Menschen hat das Verfahren bisher geholfen.

Röntgen entdeckte Strahlen zufällig

Röntgen - geboren am 27. März 1845 in Lennep, heute ein Stadtteil Remscheids, gestorben am 10. Februar 1923 in München - entdeckte die Strahlen zufällig, spätabends am 8. November 1895. Der Wissenschaftler experimentierte in Würzburg mit elektrischen Entladungen in einer nahezu luftleer gepumpten Glasröhre (Kathodenröhre). Sein Laboratorium war dabei fast dunkel. Nur die allgemein bekannten und mit bloßem Auge sichtbaren Leuchterscheinungen in der Röhre erhellten den Raum schwach. Röntgen umhüllte die Röhre mit schwarzem Karton. Und beobachtete, dass sich ein entfernt stehender Leuchtschirm aufhellte.

