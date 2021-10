Würzburg: Zugreisender hat sechs Hasenbabys im Rucksack dabei

Ein 33-jähriger Mann hatte sechs Hasenbabys im Regionalexpress von Frankfurt nach Würzburg in seinem Rucksack dabei. Bei einer stichprobenartigen Kontrolle nahmen sie sich den Mann vor. Als sie sein Gepäck genauer durchsahen, entdeckten sie in einem verschlossenen Rucksack sechs Hasenbabys.

Mann wollte Hasen seinen Nichten und Neffen schenken

Der Polizei zufolge waren die Hasen erst wenige Wochen alt. Die Beamten nahmen die Tiere heraus und verständigten daraufhin das Veterinäramt der Stadt Würzburg. Auf die Frage, was mit den Hasen geschehen sollte, erklärte der Mann, er wolle sie seinen Nichten und Neffen schenken. Nach der Ankunft in Würzburg wurden die Hasen dem Veterinäramt übergeben. Laut Veterinäramt waren die sechs Hasenbabys zu jung, um von ihrer Mutter getrennt zu werden. Außerdem wurden sie nicht ordnungsgemäß in einem Transportkäfig untergebracht. Den 33-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Tierschutzgesetz.