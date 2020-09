Würzburg wird neuer Standort für ein Krebszentrum

Würzburg wird neuer Standort des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT). Das gab Anja Karliczek (CDU), die Bundesministerin für Bildung und Forschung, bekannt. Zu den bestehenden Standorten Heidelberg und Dresden kommen nun vier neue hinzu – einer davon ist Würzburg. Die anderen neuen Standorte befinden sich in Berlin, Köln/Essen, Tübingen/Stuttgart-Ulm.

Universitätspräsident Alfred Forchel und der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Georg Ertl freuen sich über die Entscheidung: "Dieser Erfolg zeigt, welche überaus starke Stellung Würzburg als Medizin-Standort einnimmt, insbesondere bei der Erforschung und Behandlung von Krebs."

Standort für einen ganzen Verbund

Der Universität Würzburg zufolge, wird der NCT-Stützpunkt in Würzburg unter Federführung der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, des Universitätsklinikums Würzburg und des Comprehensive Cancer Centers Mainfranken eingerichtet – im Verbund mit den Universitäten und Universitätskliniken in Erlangen, Regensburg und Augsburg. Diese Partner kooperieren bereits im Netzwerk WERA (Würzburg, Erlangen, Regensburg, Augsburg). Künftig agieren sie unter dem Namen NCT WERA.

Auflage: Tragfähiges Konzept binnen Jahresfrist

Koordinator am neuen Stützpunkt wird der Würzburger Professor Hermann Einsele, Krebsexperte und Direktor der Medizinischen Universitätsklinik. Er sagt: "Unsere Arbeit zielt darauf ab, auch die Menschen in überwiegend ländlich geprägten Regionen mit innovativen Krebstherapien zu versorgen und ihnen Zugang zu Therapiestudien zu verschaffen." NTC WERA erhält für eine einjährige Konzeptphase eine Förderung von 300.000 Euro. In dieser Zeit soll eine Strategie für den Aufbau und die Umsetzung des NTCs erarbeitet werden. Wird das Konzept positiv begutachtet, folgt eine dauerhafte Förderung durch den Bund und die Länder.