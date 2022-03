Würzburg will Städtepartnerschaft mit Lwiw schließen

Heute Abend entscheidet der Würzburger Stadtrat über eine mögliche Städtepartnerschaft mit dem ukrainischen Lwiw. Teil der entsprechende Beschlussvorlage ist auch eine Städtefreundschaft mit dem ukrainischen Luzk. Mit Lwiw (deutsch: Lemberg) bestehen nach Angaben der Stadt bereits seit mehreren Jahren Kontakte auf Verwaltungsebene. So habe 2017 Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) seinen Amtskollegen Andriy Sadovyi in Lwiw getroffen. Außerdem gibt es drei Partnerschaften der Universität Würzburg mit Hochschulen in Lwiw.

Altstadt von Lwiw ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes

Die Stadtverwaltung begründet die Initiative unter anderem damit, dass sich die Kontakte nach Lwiw seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine verstärkt haben. Lwiw zählt etwa 730.000 Einwohner. Die Altstadt ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Auch der in Würzburg aufgewachsene jüdische Komponist Norbert Glanzberg (1910-2001) wurde in Lwiw geboren. In der Stadt und Umgebung sind laut Medienberichten derzeit etwa 200.000 Kriegsflüchtlinge untergebracht. Am vergangenen Wochenende wurde Lwiw von russischen Raketen angegriffen.

"Städtefreundschaft" mit Luzk

Außerdem entstanden im März Kontakte von Würzburg nach Luzk. In der Stadt leben etwa 210.000 Menschen, sie liegt 150 Kilometer nordöstlich von Lwiw. Auf Vermittlung einer städtischen Mitarbeiterin gab es nach Angaben der Verwaltung ein Gespräch zwischen Christian Schuchardt und seinem Amtskollege Ihor Polischtschuk aus Luzk. Demnach wollen beide Städte den Kontakt ausbauen, zunächst auf Basis einer Städtefreundschaft. Bei einer Städtefreundschaft handelt es sich um eine schwächere Form der Städtepartnerschaft. Oft beziehen sie sich vorerst nur auf einzelne gemeinsame Projekte.

700.000 Euro Zuschuss für humanitäre Hilfe

Die aktuelle Initiative in der Würzburger Verwaltung und dem Stadtrat entstand in Folge des Ukraine Krieges. In der letzten Sitzung am 10. März wurden zum Beispiel die Klitschko-Brüder per Livestream in den Stadtrat geschaltet. Voraussichtlich wird der Stadtrat Donnerstagabend auch einen freiwilligen Zuschuss für humanitäre Hilfe in der Ukraine bereitstellen. Einen entsprechenden Antrag hatte die CSU in der letzten Stadtratssitzung gestellt, der Stadtrat stimmte zu. Die Verwaltung schlägt nun Mittel in Höhe von 700.000 Euro vor.