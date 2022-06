Würzburg: WG-Experiment mit ukrainischen Geflüchteten

Die Stadt Würzburg hat ein Experiment gestartet, um aus der Ukraine Geflüchtete möglichst gut unterzubringen: Acht Ukrainerinnen leben nun mit ihren acht Kindern in einer gemeinsamen WG in der Würzburger Innenstadt. Die Frauen waren sich zum ersten Mal in der Notunterkunft in der Kürnachtalhalle begegnet. Wie die Stadt Würzburg mitteilt, unterstützen sie sich nun gegenseitig und beaufsichtigen abwechselnd die Kinder. Der Gedanke dahinter: Die Frauen müssen aktuell die gleichen Probleme bewältigen, haben den gleichen Horizont, lachen gemeinsam und genießen das abendliche Highlight: zusammenzusitzen, wenn die Kinder im Bett sind, so die Stadt.

Integrationsbeauftragte: "Wir wollten sie auf keinen Fall trennen"

"Sowohl die acht Kinder als auch die Frauen haben sich schon in der Kürnachtalhalle sehr gut verstanden und sie passen einfach gut zusammen", erklärt Sozialpädagogin Heike Mix. "Mit ihnen konnten wir das WG-Experiment wagen", sagt Christine Blum-Köhler, die Integrationsbeauftragte der Stadt, und fügt hinzu: "Wir wollten sie auf keinen Fall trennen, da sie sich gegenseitig stützen".

Hochmotiviert die Sprache zu lernen

Laut der Stadt Würzburg scheinen gerade die älteren Kinder in Würzburg bereits Fuß zu fassen. Alle seien hoch motiviert schnell Deutsch zu lernen. "Und sie sind sehr aktiv", berichtet Übersetzerin Yana, die selbst aus der Ukraine stammt und in Würzburg studiert. "Sie fragen ständig, wie und wo müssen wir was machen, wo registrieren wir uns, wo gibt es Deutschkurse, wo Integrationskurse, wann können wir teilnehmen." So konnte Chemikerin Tatjana schon bei einem Unternehmen, das Lasertechnik herstellt, eine Arbeit antreten.