Würzburg: Weiterer Tatort und weiteres Opfer in Kinderporno-Fall

Es gebe keine Anhaltspunkte, dass dort weitere Kinder missbraucht worden seien, betont Oberstaatsanwalt Thomas Goger. Laut Staatsanwaltschaft habe sich der Verdacht aus Angaben des Beschuldigten ergeben. Dieser Verdacht habe sich jetzt erhärtet.

Mutter informiert BR

Die Mutter eines Kindes, das die betroffene Einrichtung besucht, hatte den Bayerischen Rundfunk kontaktiert und die fehlende Aufarbeitung des Missbrauchsfalls in der Einrichtung kritisiert. Die Angaben der Mutter wurden zu Teilen von dem Einrichtungsträger bestätigt.

Leiterin der Einrichtung erst freigestellt und nun gekündigt

Demnach war der tatverdächtige Logopäde nicht bei der pädagogischen Einrichtung in Würzburg angestellt, behandelte aber einige Kinder per Rezept in den Räumlichkeiten. Dort soll es dann auch zum Missbrauch eines Kindes gekommen sein. Darüber seien die Eltern bei einem Elternabend im Mai von Mitarbeitern der Sonderkommission informiert worden. Wenig später hatte die Stadt Würzburg die Leiterin der Einrichtung von der Führung freigestellt, um - laut Einrichtung - eine "neutrale Ermittlung" zu ermöglichen. Der betroffenen Mitarbeiterin sei am Donnerstag (1. August) gekündigt worden.

"Strategie des Verdrängens" - Einrichtung wehrt sich

Die Mutter kritisierte, dass es auf Seiten des Einrichtungsträgers eine "Strategie des Verdrängens und Abblockens" in dem Missbrauchsfall herrsche. Dagegen wehrt sich der Einrichtungsträger gegenüber dem BR: es habe Runde Tische und Elternabende gegeben. "Alles, was abrufbar war, haben wir gemacht."

Oberstaatsanwalt: "Einstellige Zahl an Opfern"

Derweil laufen die Ermittlungen gegen den Würzburger Logopäden weiter. Wann es zur Anklage kommt, ist weiter unklar. Laut Generalstaatsanwaltschaft Bamberg gebe es "eine einstellige Zahl an Opfern", die der Mann offenbar in zwei pädagogischen Einrichtungen und in seiner Logopädie-Praxis sexuell missbraucht.