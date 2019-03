Würzburg: Weitere Pfeiler der alten Autobahnbrücke umgerissen

Beeinträchtigungen

Außerdem muss für den Abbruch des restlichen Straßenüberbaus die wichtige Verbindungsstraße zum Stadtteil Heuchelhof in den Osterferien gesperrt werden. Dies bedeute Umwege und Staus, befürchtet Dewald. Lärmintensive Abbrucharbeiten in der Nacht waren ihrer Ansicht nach nicht genehmigt. Scharf kritisiert die Initiative zudem, dass der unter der Brücke verlaufende Heigelsbach jetzt bereits mit Bauschutt zugeschüttet worden ist. Damit riskiere die Stadt, dass sich bei Regen ein Rückstau in den Rottenbaurer-Grund bildet und die Häuser dort überschwemmt werden.